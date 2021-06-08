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    «Бруклин» разгромил «Милуоки», «Финикс» повел в серии с «Денвером»

    Баскетбол НБА Бруклин Нетс Милуоки Бакс Финикс Санз Денвер Наггетс
    «Бруклин» во втором матче второго раунда плей-офф НБА обыграл «Милуоки» со счетом 125:86 (36:19, 29:22, 30:24, 30:21).

    Кевин Дюрант
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    Кевин Дюрант

    В составе победителей лучшими на площадке были Кевин Дюрант (32 очка), Кайри Ирвинг (22 очка), Брюс Браун (13 очков) и Джо Харрис (13 очков).

    У проигравших наиболее результативными в матче были Яннис Адетокунбо (18 очков и 11 подборов), Крис Миддлтон (17 очков) и Джру Холидэй (13 очков).

    Счет в серии стал 2:0 в пользу «Бруклина». Следующий матч команды проведут 11 июня.

    Также «Финикс» в первом матче второго раунда плей-офф НБА обыграл «Денвер» со счетом 122:105 (28:28, 29:30, 31:21, 34:26).

    В составе победителей лучшими на площадке были Микал Бриджес (23 очка), Крис Пол (21 очко и 11 передач) и Девин Букер (21 очко и 8 передач).

    У «Наггетс» наиболее результативными в игре стали Никола Йокич (22 очка и 9 подборов), Аарон Гордон (18 очков) и Майкл Портер (15 очков).

    Счет в серии стал 1:0 в пользу «Финикса». Следующий матч команды проведут 10 июня.

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