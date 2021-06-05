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    «Клипперс» сравняли счет в серии с «Далласом»

    Баскетбол НБА Лос-Анджелес Клипперс Даллас Маверикс
    «Клипперс» переиграли «Даллас» в шестом матче первого раунда плей-офф НБА — 104:97 (26:28, 22:17, 25:32, 31:20).

    Кавай Леонард
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    Кавай Леонард

    В составе победителей лучшими на площадке были Кавай Леонард (45 очков), Реджи Джексон (25 очков и девять подборов) и Пол Джордж (20 очков и 13 подборов).

    У «Маверикс» наиболее результативными в матче стали Лука Дончич (29 очков и 11 передач), Тим Хардуэй (23 очка) и Бобан Марьянович (12 очков и девять подборов).

    Счет в серии стал 3:3. Решающий матч противостояния, который определит соперника «Юты» по второму раунду плей-офф, состоится на площадке «Клипперс» 6 июня.

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