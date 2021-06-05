«Клипперс» сравняли счет в серии с «Далласом»

Кавай Леонард Фото: globallookpress.com
В составе победителей лучшими на площадке были Кавай Леонард (45 очков), Реджи Джексон (25 очков и девять подборов) и Пол Джордж (20 очков и 13 подборов).
У «Маверикс» наиболее результативными в матче стали Лука Дончич (29 очков и 11 передач), Тим Хардуэй (23 очка) и Бобан Марьянович (12 очков и девять подборов).
Счет в серии стал 3:3. Решающий матч противостояния, который определит соперника «Юты» по второму раунду плей-офф, состоится на площадке «Клипперс» 6 июня.