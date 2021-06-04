«Лейкерс» сложили с себя чемпионские полномочия

не смог защитить титул чемпиона НБА, добытый в сезоне-2019/20.

В шестом матче серии первого раунда плей-офф Западной конференции калифорнийцы уступили «Финиксу» со счетом 100:113 и потерпели поражение в серии — 2:4.

Самым результативным в составе победителей стал Девин Букер, который оформил дабл-дабл из 47 очков и 11 подборов. В составе «Лейкерс» самым результативным стал Леброн Джеймс, который записал в свой актив 29 очков.

Напомним, по итогам регулярного чемпионата «Лейкерс» занял седьмое место в Западной конференции. «Финикс», в свою очередь, финишировал на втором месте.

В другой игре дня «Денвер» переиграл «Портленд» в шестом матче первого раунда плей-офф НБА — 126:115.

Самым результативным в составе победителей стал Никола Йокич, набравший 36 очков. Еще 26 очков заработал Майкл Портер. За «Портленд» дабл-дабл из 28 очков и 13 передач сделал Дэмьен Лиллард, еще 21 очко заработал Си Джей Макколлум.

Таким образом, «Денвер» выиграл серию со счетом 4-2 и вышел в полуфинал Западной конференции, где сыграет с «Финиксом»