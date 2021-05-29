«Милуоки» первым вышел во второй раунд плей-офф НБА

нанес поражениев четвертом матче первого раунда плей-офф НБА.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Яннис Адетокунбо Фото: nba.com

Встреча, которая прошла во Флориде, завершилась со счетом 120:103 (22:26, 35:38, 34:21, 29:18) в пользу гостей.

У победителей самым результативным стал Брук Лопес, набравший 25 очков. Яннис Адетокунбо оформил трипл-дабл из 20 очков, 15 передач и 12 подборов.

В составе проигравших Бэм Адебайо записал себе в актив 20 очков и 14 подборов. Кендрик Нанн добавил еще 18 баллов.

«Милуоки» выиграл серию всухую (4-0) и стал первым участником второго раунда плей-офф, где встретится с победителем пары «Бруклин» — «Бостон» (2-1).