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    «Милуоки» первым вышел во второй раунд плей-офф НБА

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    «Милуоки» нанес поражение «Майами» в четвертом матче первого раунда плей-офф НБА.

    Яннис Адетокунбо
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    Яннис Адетокунбо

    Встреча, которая прошла во Флориде, завершилась со счетом 120:103 (22:26, 35:38, 34:21, 29:18) в пользу гостей.

    У победителей самым результативным стал Брук Лопес, набравший 25 очков. Яннис Адетокунбо оформил трипл-дабл из 20 очков, 15 передач и 12 подборов.

    В составе проигравших Бэм Адебайо записал себе в актив 20 очков и 14 подборов. Кендрик Нанн добавил еще 18 баллов.

    «Милуоки» выиграл серию всухую (4-0) и стал первым участником второго раунда плей-офф, где встретится с победителем пары «Бруклин» — «Бостон» (2-1).

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