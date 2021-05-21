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    Пашутин: УНИКС навязал серьезную борьбу, где-то даже за пределами жесткости

    Баскетбол Локомотив-Кубань УНИКС Лига ВТБ
    Главный тренер краснодарского «Локомотива» Евгений Пашутин заявил, что баскетболисты казанского УНИКСа задавили кубанский клуб жесткостью во втором матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ.

    Евгений Пашутин
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    Евгений Пашутин

    Во второй встрече полуфинальной серии Единой лиги ВТБ УНИКС в Краснодаре переиграл «Локомотив-Кубань» — 79:69.

    «Физически тяжелый матч. Мы две четверти контролировали игру. Но затем соперник заиграл на контратаках.

    УНИКС навязал серьезную борьбу, где-то даже за пределами жесткости. Мы сбились на индивидуальную игру, стали общаться с судьями.

    Благодаря жесткости УНИКС разбил нашу игру на индивидуальные фрагменты. Мы потеряли ритм, командную игру в атаке, проиграли подбор.

    УНИКС имел по 2-3 атаки на наше кольцо, мы по 30 секунд не вылезали из защиты. Ну и в нападении мы не создали пространство.

    В третьей игре мы должны играть командно, биться, быть готовыми к физической борьбе, проявить мужской характер.

    Когда идет вязкая игра, похожая на регби, мы теряем свой ритм. Именно в такой физической борьбе нам надо показать свой баскетбол», — цитирует тренера «Р-Спорт».

    Эта победа стала второй для казанского клуба в серии до трех побед. Следующая игра состоится в Казани в воскресенье, 23 мая.

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