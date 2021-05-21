Пашутин: УНИКС навязал серьезную борьбу, где-то даже за пределами жесткости

Главный тренер краснодарского «Локомотива»заявил, что баскетболисты казанскогоа задавили кубанский клуб жесткостью во втором матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ.

Во второй встрече полуфинальной серии Единой лиги ВТБ УНИКС в Краснодаре переиграл «Локомотив-Кубань» — 79:69.

«Физически тяжелый матч. Мы две четверти контролировали игру. Но затем соперник заиграл на контратаках.

УНИКС навязал серьезную борьбу, где-то даже за пределами жесткости. Мы сбились на индивидуальную игру, стали общаться с судьями.

Благодаря жесткости УНИКС разбил нашу игру на индивидуальные фрагменты. Мы потеряли ритм, командную игру в атаке, проиграли подбор.

УНИКС имел по 2-3 атаки на наше кольцо, мы по 30 секунд не вылезали из защиты. Ну и в нападении мы не создали пространство.

В третьей игре мы должны играть командно, биться, быть готовыми к физической борьбе, проявить мужской характер.

Когда идет вязкая игра, похожая на регби, мы теряем свой ритм. Именно в такой физической борьбе нам надо показать свой баскетбол», — цитирует тренера «Р-Спорт».

Эта победа стала второй для казанского клуба в серии до трех побед. Следующая игра состоится в Казани в воскресенье, 23 мая.