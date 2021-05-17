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    Паскуаль: ЦСКА имел преимущество на протяжении всего матча

    Баскетбол Зенит ЦСКА Лига ВТБ
    Главный тренер петербургского «Зенита» Хавьер Паскуаль поделился своими эмоциями после домашнего поражения от ЦСКА (73:78) в первом полуфинальном матче Единой лиги ВТБ.

    Хавьер Паскуаль
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    Хавьер Паскуаль

    «Поздравляю ЦСКА. Это была игра, в которой обе команды могли победить. ЦСКА имел преимущество на протяжении всего матча.

    Мы промахивались на штрафных, совершили 11 потерь и отдали 13 подборов в нападении. Знали, что это будет очень важно.

    Во многом повлияли на результат игры потери во второй четверти, после которых ЦСКА убегал в быстрый отрыв и набирал лёгкие очки.

    Второе преимущество — подборы в защите, которые они взяли. По этим двум факторам мы и проиграли», — заявил специалист «Матч ТВ».

    Следующий матч состоится в Санкт-Петербурге 19 мая, после чего серия переместится в Москву.

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