Паскуаль: ЦСКА имел преимущество на протяжении всего матча

Главный тренер петербургского «Зенита»поделился своими эмоциями после домашнего поражения от(73:78) в первом полуфинальном матче Единой лиги ВТБ.

«Поздравляю ЦСКА. Это была игра, в которой обе команды могли победить. ЦСКА имел преимущество на протяжении всего матча.

Мы промахивались на штрафных, совершили 11 потерь и отдали 13 подборов в нападении. Знали, что это будет очень важно.

Во многом повлияли на результат игры потери во второй четверти, после которых ЦСКА убегал в быстрый отрыв и набирал лёгкие очки.

Второе преимущество — подборы в защите, которые они взяли. По этим двум факторам мы и проиграли», — заявил специалист «Матч ТВ».

Следующий матч состоится в Санкт-Петербурге 19 мая, после чего серия переместится в Москву.