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    «Вашингтон» выиграл у «Индианы», Уэстбрук повторил рекорд по трипл-даблам

    Баскетбол НБА Индиана Пэйсерс Вашингтон Уизардс Филадельфия Сиксерс Детройт Пистонс Торонто Рэпторс Мемфис Гриззлиз Голден Стэйт Уорриорз Оклахома-Сити Тандер Денвер Наггетс Бруклин Нетс Портленд Трэйл Блэйзерс Сан-Антонио Спёрс Юта Джаз Хьюстон Рокетс
    «Вашингтон Уизардз» в овертайме одержал победу над «Индиана Пэйсерс» в выездном матче регулярного чемпионата НБА.

    Расселл Уэстбрук
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    Расселл Уэстбрук

    Встреча, которая прошла в Индианаполисе, завершилась со счетом 133:132 ОТ (33:32, 30:30, 29:39, 32:23, 9:8) в пользу гостей.

    Лучшим у победителей с 50 баллами стал Брэдли Бил. Расселл Уэстбрук записал себе в актив 33 очка, 15 передач, 19 подборов, оформив 181-й трипл-дабл за карьеру в НБА. По этому показателю он сравнялся с рекордсменом Оскаром Робертсоном.

    У «Пэйсерс» трипл-дабл записал на свой счет Домантас Сабонис — 30 очков, 13 передач, 13 подборов, дабл-дабл оформил Карис Леверт — 35 очков, 14 подборов, 8 передач.

    Другие результаты:

    «Филадельфия» — «Детройт» — 118:104,
    «Торонто» — «Мемфис» — 99:109,
    «Голден Стэйт» — «Оклахома-Сити» — 136:97,
    «Денвер» — «Бруклин» — 119:125,
    «Портленд» — «Сан-Антонио» — 124:102,
    «Юта» — «Хьюстон» — 124:116.

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