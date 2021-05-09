«Вашингтон» выиграл у «Индианы», Уэстбрук повторил рекорд по трипл-даблам

в овертайме одержал победу надв выездном матче регулярного чемпионата НБА.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Расселл Уэстбрук Фото: nba.com

Встреча, которая прошла в Индианаполисе, завершилась со счетом 133:132 ОТ (33:32, 30:30, 29:39, 32:23, 9:8) в пользу гостей.

Лучшим у победителей с 50 баллами стал Брэдли Бил. Расселл Уэстбрук записал себе в актив 33 очка, 15 передач, 19 подборов, оформив 181-й трипл-дабл за карьеру в НБА. По этому показателю он сравнялся с рекордсменом Оскаром Робертсоном.

У «Пэйсерс» трипл-дабл записал на свой счет Домантас Сабонис — 30 очков, 13 передач, 13 подборов, дабл-дабл оформил Карис Леверт — 35 очков, 14 подборов, 8 передач.

Другие результаты:

«Филадельфия» — «Детройт» — 118:104,

«Торонто» — «Мемфис» — 99:109,

«Голден Стэйт» — «Оклахома-Сити» — 136:97,

«Денвер» — «Бруклин» — 119:125,

«Портленд» — «Сан-Антонио» — 124:102,

«Юта» — «Хьюстон» — 124:116.