«Голден Стэйт» уступил «Миннесоте», «Бруклин» победил «Индиану»

на выезде одолелсо счетом 130:113 (35:28, 31:24, 45:41, 19:20).

У «Нетс» лучшими на паркете были Кевин Дюрант (42 очка и 10 передач), Алайз Джонсон (20 очков и 21 подбор) и Джефф Грин (14 очков).

У «Пэйсерс» наиболее заметными были Крис ЛеВерт (36 очков), Эдмонд Самнер (16 очков) и Дуг Макдермотт (15 очков).

После этой победы «Нетс» продолжают лидировать в турнирной таблице Восточной конференции. «Пэйсерс» располагаются на девятойй строчке.

Еще «Миннесота» дома победила «Голден Стэйт» со счетом 126:114 (35:25, 25:33, 29:33, 37:23).

В составе победителей лучшими в игре были Рики Рубио (26 очков), Энтони Эдвардс (25 очков) и Карл-Энтони Таунс (22 очка и 11 подборов).

В составе «Голден Стэйт» наиболее результативными были Стефен Карри (37 очков), Эндрю Уиггинс (27 очков) и Дрэймонд Грин (11 очков)

Этим фиаско «Уорриорз» ухудшили шансы на попадание в плей-офф.

Другие результаты:

«Детройт» — «Даллас» 105:115 (26:26, 28:34, 29:26, 22:29)

«Хьюстон» — «Милуоки» 143:136 (29:38, 36:35, 39:25, 39:38)

«Оклахома-Сити» — «Нью-Орлеан» 95:109 (20:31, 23:29, 25:19, 27:30)

«Денвер» — «Торонто» 121:111 (30:33, 29:24, 28:28, 34:26)