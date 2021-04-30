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    «Голден Стэйт» уступил «Миннесоте», «Бруклин» победил «Индиану»

    Баскетбол НБА Денвер Наггетс Торонто Рэпторс Оклахома-Сити Тандер Миннесота Тимбервулвз Голден Стэйт Уорриорз Милуоки Бакс Хьюстон Рокетс Индиана Пэйсерс Бруклин Нетс Даллас Маверикс Детройт Пистонс
    «Бруклин» на выезде одолел «Индиану» со счетом 130:113 (35:28, 31:24, 45:41, 19:20).

    Кевин Дюрант
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    Кевин Дюрант

    У «Нетс» лучшими на паркете были Кевин Дюрант (42 очка и 10 передач), Алайз Джонсон (20 очков и 21 подбор) и Джефф Грин (14 очков).

    У «Пэйсерс» наиболее заметными были Крис ЛеВерт (36 очков), Эдмонд Самнер (16 очков) и Дуг Макдермотт (15 очков).

    После этой победы «Нетс» продолжают лидировать в турнирной таблице Восточной конференции. «Пэйсерс» располагаются на девятойй строчке.

    Еще «Миннесота» дома победила «Голден Стэйт» со счетом 126:114 (35:25, 25:33, 29:33, 37:23).

    В составе победителей лучшими в игре были Рики Рубио (26 очков), Энтони Эдвардс (25 очков) и Карл-Энтони Таунс (22 очка и 11 подборов).

    В составе «Голден Стэйт» наиболее результативными были Стефен Карри (37 очков), Эндрю Уиггинс (27 очков) и Дрэймонд Грин (11 очков)

    Этим фиаско «Уорриорз» ухудшили шансы на попадание в плей-офф.

    Другие результаты:

    «Детройт» — «Даллас» 105:115 (26:26, 28:34, 29:26, 22:29)
    «Хьюстон» — «Милуоки» 143:136 (29:38, 36:35, 39:25, 39:38)
    «Оклахома-Сити» — «Нью-Орлеан» 95:109 (20:31, 23:29, 25:19, 27:30)
    «Денвер» — «Торонто» 121:111 (30:33, 29:24, 28:28, 34:26)

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