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    Кириленко — об итогах жеребьевки Евробаскета: Группа сложная, но что поделаешь

    Баскетбол Сборная России
    Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко прокомментировал итоги прошедшей в Берлине жеребьевки группового этапа чемпионата Европы.

    Андрей Кириленко
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    Андрей Кириленко

    Россия сыграет в группе «А» со сборными Турции, Испании, Грузии, Бельгии и Болгарии. Матчи будут сыграны в Тбилиси.

    «Группа сложная, но что поделаешь. Мы же хотим быть лучше. Значит, надо играть с любыми соперниками.

    Прямо сейчас на повестке дня у сборной России — олимпийская квалификация, до которой осталось всего два месяца.

    Как всегда, многое будет зависеть от того, все ли будут здоровы и готовы помочь национальной команде», — передает слова Кириленко телеканал «Матч ТВ».

    Турнир должен был состояться в 2021 году, но по причине пандемии коронавируса был перенесен на 2022 год. Чемпионат Европы пройдет с 1 по 18 сентября.

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