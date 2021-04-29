Кириленко — об итогах жеребьевки Евробаскета: Группа сложная, но что поделаешь

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко прокомментировал итоги прошедшей в Берлине жеребьевки группового этапа чемпионата Европы.

Россия сыграет в группе «А» со сборными Турции, Испании, Грузии, Бельгии и Болгарии. Матчи будут сыграны в Тбилиси.

«Группа сложная, но что поделаешь. Мы же хотим быть лучше. Значит, надо играть с любыми соперниками.

Прямо сейчас на повестке дня у сборной России — олимпийская квалификация, до которой осталось всего два месяца.

Как всегда, многое будет зависеть от того, все ли будут здоровы и готовы помочь национальной команде», — передает слова Кириленко телеканал «Матч ТВ».

Турнир должен был состояться в 2021 году, но по причине пандемии коронавируса был перенесен на 2022 год. Чемпионат Европы пройдет с 1 по 18 сентября.