Сборная России узнала соперников по Евробаскету-2022

В Берлине состоялась жеребьевка группового этапа чемпионата мира по баскетболу 2022 года, который пройдет в Германии, Грузии, Чехии и Италии.

Сборная России попала в одну группу с командами Испании, Турции, Грузии, Бельгии и Болгарии.

Полные результаты жеребьевки:

Группа А: Испания, Россия, Турция, Грузия, Бельгия, Болгария.

Группа B: Франция, Литва, Словения, Германия, Венгрия, Босния и Герцеговина.

Группа C: Греция, Италия, Хорватия, Украина, Великобритания, Эстония.

Группа D: Сербия, Чехия, Польша, Финляндия, Израиль, Нидерланды.

Континентальное первенство пройдет с 1 по 18 сентября 2022 года.