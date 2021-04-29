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    Сборная России узнала соперников по Евробаскету-2022

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    В Берлине состоялась жеребьевка группового этапа чемпионата мира по баскетболу 2022 года, который пройдет в Германии, Грузии, Чехии и Италии.

    Российские баскетболисты
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    Российские баскетболисты

    Сборная России попала в одну группу с командами Испании, Турции, Грузии, Бельгии и Болгарии.

    Полные результаты жеребьевки:

    Группа А: Испания, Россия, Турция, Грузия, Бельгия, Болгария.
    Группа B: Франция, Литва, Словения, Германия, Венгрия, Босния и Герцеговина.
    Группа C: Греция, Италия, Хорватия, Украина, Великобритания, Эстония.
    Группа D: Сербия, Чехия, Польша, Финляндия, Израиль, Нидерланды.

    Континентальное первенство пройдет с 1 по 18 сентября 2022 года.

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