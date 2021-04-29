Сборная России узнала соперников по Евробаскету-2022

Российские баскетболисты Фото: globallookpress.com
Сборная России попала в одну группу с командами Испании, Турции, Грузии, Бельгии и Болгарии.
Полные результаты жеребьевки:
Группа А: Испания, Россия, Турция, Грузия, Бельгия, Болгария.
Группа B: Франция, Литва, Словения, Германия, Венгрия, Босния и Герцеговина.
Группа C: Греция, Италия, Хорватия, Украина, Великобритания, Эстония.
Группа D: Сербия, Чехия, Польша, Финляндия, Израиль, Нидерланды.
Континентальное первенство пройдет с 1 по 18 сентября 2022 года.