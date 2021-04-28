ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Реал» — «Челси»Зыбкое преимущество. Гол Пулишича подарил «Челси» надежду в полуфинальной схватке
  • 06:59
    • Сборная России проиграла Финляндии на ЮЧМ-2021
  • 23:52
    • «Реал» и «Челси» обменялись голами в первом полуфинале ЛЧ
  • 23:37
    • СМИ: ПСЖ предложил Месси контракт по схеме «2+1»
    Все новости спорта

    «Бруклин» обеспечил себе место в плей-офф, «Даллас» разгромил «Голден Стэйт»

    Баскетбол НБА Бостон Селтикс Оклахома-Сити Тандер Индиана Пэйсерс Портленд Трэйл Блэйзерс Шарлотт Хорнетс Милуоки Бакс Торонто Рэпторс Бруклин Нетс Хьюстон Рокетс Миннесота Тимбервулвз Голден Стэйт Уорриорз Даллас Маверикс
    «Бруклин» стал первой командой в Восточной конференции и второй в НБА, обеспечившей себе выход в плей-офф.

    Лука Дончич
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Лука Дончич

    «Нетс» победили «Торонто» (116:103) в последнем матче регулярного чемпионата НБА.

    Самым результативным в составе победителей стал Джефф Грин, набравший 22 очка. Кевин Дюрант оформил дабл-дабл из 17 очков и 10 подборов. Бывший защитник ЦСКА Майк Джеймс набрал 11 очков и 8 передач.

    «Бруклин» (42-20) единолично лидирует в турнирной таблице Восточной конференции. «Майами» (32-30) идет седьмым и потерял теоретические шансы на смещение команды Стива Нэша в зону плей-ин.

    В еще одной игре дня «Даллас» на выезде разгромил «Голден Стэйт» со счетом 133:103.

    В составе победителей лучшими в игре были Лука Дончич (39 очков), Дориан Финни-Смит (13 очков), Тим Хардуэй (13 очков) и Николо Мелли (13 очков).

    У «Уорриорз» наиболее результативными на площадке были Стефен Карри (27 очков), Майкл Мюлдер (26 очков) и Эндрю Уиггинс (15 очков).

    Другие результаты:

    «Хьюстон» — «Миннесота» — 107:114 (23:28, 27:31, 29:19, 28:36)
    «Шарлотт» — «Милуоки» — 104:114 (28:33, 17:29, 35:25, 24:27)
    «Индиана» — «Портленд» — 112:133 (35:34, 27:39, 16:40, 34:20)
    «Бостон» — «Оклахома» — 115:119 (24:29, 25:26, 29:23, 37:41)

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • ПСЖ готовит тактическую «бомбу» для «Манчестер Сити»?
  • ПСЖ — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 3.14
    •
  • Станет ли шестой матч серии последним в финале Кубка Гагарина?
  • «Авангард» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.67
    •
  • «Вальядолид» воспользуется настроем «Атлетика»?
  • «Атлетик» — «Вальядолид». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.45
  • Экспресс дня 28 апреля
  • Сегодня в 20:00
    •  3.14
  • Прогноз на матч ПСЖ — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Авангард — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Атлетик — Вальядолид
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Рома
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Торпедо
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Вильярреал — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Барселона — Гранада
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Маритиму — Брага
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •