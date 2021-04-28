«Бруклин» обеспечил себе место в плей-офф, «Даллас» разгромил «Голден Стэйт»

стал первой командой в Восточной конференции и второй в НБА, обеспечившей себе выход в плей-офф.

«Нетс» победили «Торонто» (116:103) в последнем матче регулярного чемпионата НБА.

Самым результативным в составе победителей стал Джефф Грин, набравший 22 очка. Кевин Дюрант оформил дабл-дабл из 17 очков и 10 подборов. Бывший защитник ЦСКА Майк Джеймс набрал 11 очков и 8 передач.

«Бруклин» (42-20) единолично лидирует в турнирной таблице Восточной конференции. «Майами» (32-30) идет седьмым и потерял теоретические шансы на смещение команды Стива Нэша в зону плей-ин.

В еще одной игре дня «Даллас» на выезде разгромил «Голден Стэйт» со счетом 133:103.

В составе победителей лучшими в игре были Лука Дончич (39 очков), Дориан Финни-Смит (13 очков), Тим Хардуэй (13 очков) и Николо Мелли (13 очков).

У «Уорриорз» наиболее результативными на площадке были Стефен Карри (27 очков), Майкл Мюлдер (26 очков) и Эндрю Уиггинс (15 очков).

Другие результаты:

«Хьюстон» — «Миннесота» — 107:114 (23:28, 27:31, 29:19, 28:36)

«Шарлотт» — «Милуоки» — 104:114 (28:33, 17:29, 35:25, 24:27)

«Индиана» — «Портленд» — 112:133 (35:34, 27:39, 16:40, 34:20)

«Бостон» — «Оклахома» — 115:119 (24:29, 25:26, 29:23, 37:41)