«Милуоки» разгромил «Орландо», «Клипперс» обыграли «Детройт»

В очередном матче регулярного чемпионата НБАна выезде разгромилсо счетом 124:87 (32:19, 25:19, 28:29, 39:20).

В составе победителей лучшими в игре стали Крис Миддлтон (21 очко), Бобби Портис (16 очков и 10 подборов) и Брин Форбс (13 очков).

У проигравших наиболее результативными на площадке были Мохамед Бамба (21 очко), Коул Энтони (12 очков) и Майкл Картер-Уильямс (9 очков).

В еще одной игре дня «Лос-Анджелес Клипперс» переиграл «Детройт» — 131:124 (.

У победителей 33 очка набрал Маркус Моррис, еще 32 — Пол Джордж. Кавай Леонард не играл. У проигравших 26 очков заработал Джош Джексон.

Также «Майами» на выезде обыграл «Портленд» со счетом 107:98 (25:31, 31:17, 33:23, 18:27).

В составе «Хит» лучшими на паркете были Эдрис Адебайо (22 очка), Джимми Батлер (20 очков) и Кендрик Нанн (15 очков).

У «Портленда» наиболее заметными в игре были Норман Пауэлл (17 очков), Си Джей Макколлум (17 очков) и Дэмьен Лиллард (12 очков).

Другие результаты:

«Шарлотт» — «Атланта» — 101:105 (20:33, 25:19, 32:23, 24:30)

«Торонто» — «Нью-Йорк» — 96:102 (16:27, 26:29, 34:22, 20:24)

«Денвер» — «Бостон» — 87:105 (27:16, 24:29, 28:29, 8:31)

«Даллас» — «Сан-Антонио» — 117:119 (26:26, 30:25, 33:37, 28:31)

«Кливленд» — «Нью-Орлеан» — 109:116 (39:29, 29:33, 26:28, 15:26)

«Мемфис» — «Индиана» — 125:132 (31:45, 32:29, 34:32, 28:26)

«Миннесота» — «Чикаго» — 121:117 (29:26, 37:29, 25:32, 30:30)