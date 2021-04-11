«Лейкерс» обыграли «Бруклин», «Голден Стэйт» победил «Хьюстон»

В матче регулярного чемпионата НХЛпобедилсо счетом 126:101 (33:25, 28:33, 31:19, 34:24).

Самый значительный вклад в победу «Лейкерс» внес центровой Андре Драммонд, отметившийся дабл-даблом, — 20 очков и 11 подборов.

Лучшая результативность в этой встрече у легкого форварда «Бруклина» Кевина Дюранта — 22 очка, 7 подборов и 5 передач.

«Лейкерс» (33-20) занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, «Бруклин» (36-17) — лидирует на Востоке.

В другом матче дня «Голден Стэйт» победил «Хьюстон» со счетом 125:109 (32:30, 33:18, 29:32, 31:29).

Самым результативным игроком в составе победителей стал Стефен Карри, набравший 38 очков. Еще 25 очков принес Эндрю Уиггинс. У «Рокетс» больше всех набрал Джон Уолл — 30 очков.

«Голден Стэйт» (25-28) находится на десятой строке в Западной конференции, «Хьюстон» (14-39) — 14-й.

Другие результаты:

«Юта» — «Сакраменто» — 128:112 (34:31, 25:34, 36:24, 33:23)

«Оклахома» — «Филадельфия» — 93:117 (25:37, 28:29, 23:24, 17:27)

«Кливленд» — «Торонто» — 115:135 (26:47, 28:40, 29:13, 32:35)

«Финикс» — «Вашингтон» — 134:106 (27:29, 30:26, 44:24, 33:27)

«Портленд» — «Детройт» — 118:103 (33:23, 26:27, 36:26, 23:27)