Ватутин подтвердил, что Майк Джеймс покинет Россию

Президент ЦСКАподтвердил информацию о том, что защитникв субботу, 3 апреля, покинет Россию.

Напомним, тренерский штаб ЦСКА отстранил Джеймса от тренировок и игр после конфликта. Это произошло уже во второй раз за текущий сезон.

«Майк действительно завтра улетает, так сложились обстоятельства, нам не удалось решить конфликт. Только время покажет.

Что я могу точно сказать нашим болельщикам, так это то, что клуб сделал все возможное, чтобы эта ситуация была урегулирована, но бывает в жизни так, что любящие друг друга супруги через какое-то количество времени расстаются.

Так сложилось с Майком», — сказал Ватутин в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 30-летний игрок в среднем за 20 минут на паркете в Единой лиге набирал 14,7 очка и отдавал 3,9 передачи.