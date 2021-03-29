Майк Джеймс: Мне не терпится завершить карьеру

Защитник ЦСКАпрокомментировал отстранение от матчей клуба.

«Мне не терпится завершить карьеру и ни с кем больше не разговаривать. Но моя жена и Зевс занимаются своими делами. А до тех пор пусть веселье продолжается», — написал баскетболист в своем твиттере.

29 марта ЦСКА объявил об отстранении игрока от матчей по решению главного тренера москвичей Димитриса Итудиса.

В конце января Джеймс уже был отстранен от матчей из-за конфликта с Итудисом после поражения от «Фенербахче» (83:89) в матче Евролиги. Несколько дней спустя защитник извинился и вернулся к тренировкам.