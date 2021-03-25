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    «Юта» разгромила «Нетс», «Клипперс» победили «Сперс»

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    В матче регулярного чемпионата НБА «Юта» дома разгромила «Бруклин Нетс» со счетом 188:88.

    Кавай Леонард
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    Кавай Леонард

    Донован Митчелл (27 очков), Боян Богданович (18 очков) и Майк Конли (18 очков) стали самым результативными игроками у хозяев. У гостей отличились Алайз Джонсон (23 очка и 15 подборов), Тимоте Луваву-Кабарро (14 очков) и Реджи Перри (12 очков).

    В другом матче «Клипперс» разгромили на выезде «Сан-Антонио» со счетом 134:101.

    Кавай Леонард (25 очков), Маркус Моррис (20 очков) и Пол Джордж (17 очков) набрали больше всего очков у победителей. У проигравших самым результативными были Демар Дерозан (19 очков), Патрик Миллз (17 очков) и Лука Саманич (14 очков).

    Другие результаты:

    «Сакраменто» — «Атланта» 110:108
    «Милуоки» — «Бостон» (121:119)
    «Индиана» — «Детройт» (116:111)
    «Торонто» — «Денвер» (135:111)
    «Хьюстон» — «Шарлотт» (97:122)
    «Орландо» — «Финикс» (112:111)
    «Чикаго» — «Кливленд» (94:103)
    «Оклахома» — «Мемфис» (107:116)
    «Миннесота» — «Даллас» (108:128)

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