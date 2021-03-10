«Локомотив-Кубань» вышел в четвертьфинал Еврокубка

Краснодарскийв домашнем матче заключительного шестого тура второго группового этапа Еврокубка обыграл итальянский клуб— 100:86 (27:20, 27:18, 22:28, 24:20).

Самым результативным игроком встречи стал американский форвард гостей Джейкори Уильямс, сделавший дабл-дабл — 27 очков и 10 подборов.

У «Локомотива» 26 очков набрал литовский форвард Миндаугас Кузминскас, а его соотечественник Мантас Калниетис записал на свой счет 21 очко и 10 результативных передач.

Краснодарская команда гарантировала себе выход в четвертьфинал Еврокубка. В данный момент «Локомотив-Кубань» занимает первое место в группе F, опережая «Тренто» по разнице очков.

Краснодарскому клубу было необходимо выиграть в 13 очков, чтобы не зависеть от результата соперников.