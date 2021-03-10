«Локомотив-Кубань» вышел в четвертьфинал Еврокубка

«Локомотив-Кубань» Фото: «Локомотив»
Самым результативным игроком встречи стал американский форвард гостей Джейкори Уильямс, сделавший дабл-дабл — 27 очков и 10 подборов.
У «Локомотива» 26 очков набрал литовский форвард Миндаугас Кузминскас, а его соотечественник Мантас Калниетис записал на свой счет 21 очко и 10 результативных передач.
Краснодарская команда гарантировала себе выход в четвертьфинал Еврокубка. В данный момент «Локомотив-Кубань» занимает первое место в группе F, опережая «Тренто» по разнице очков.
Краснодарскому клубу было необходимо выиграть в 13 очков, чтобы не зависеть от результата соперников.