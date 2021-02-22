Мессина: По накалу игра с «Зенитом» была похожа на матч плей-офф

Главный тренер «Милана»прокомментировал поражение от петербургского(70:79) в матче Евролиги.

«По накалу эта игра была похожа на матч плей-офф. Встречались две очень хорошие команды.

Всё было совсем не так, как в Милане. У нас был хороший конец первой половины и хорошая третья четверть, как у "Зенита" в прошлой встрече.

Мы не смогли додержать в четвертой четверти. Были не так остры в нападении и защите.

В то же время отлично атаковал Уилл Томас, плюс мы не очень хорошо оборонялись против Кевина Пангоса.

Остаётся пожелать удачи "Зениту", поздравляю противника с победой», — заявил специалист «Матч ТВ».

«Зенит» занимает четвертую строчку в турнирной таблице Евролиги, «Милан» — третий.