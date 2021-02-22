Мессина: По накалу игра с «Зенитом» была похожа на матч плей-офф

Этторе Мессина Фото: globallookpress.com
«По накалу эта игра была похожа на матч плей-офф. Встречались две очень хорошие команды.
Всё было совсем не так, как в Милане. У нас был хороший конец первой половины и хорошая третья четверть, как у "Зенита" в прошлой встрече.
Мы не смогли додержать в четвертой четверти. Были не так остры в нападении и защите.
В то же время отлично атаковал Уилл Томас, плюс мы не очень хорошо оборонялись против Кевина Пангоса.
Остаётся пожелать удачи "Зениту", поздравляю противника с победой», — заявил специалист «Матч ТВ».
«Зенит» занимает четвертую строчку в турнирной таблице Евролиги, «Милан» — третий.