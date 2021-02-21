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    Российские баскетболисты разгромила Эстонию в последнем матче отбора на ЧЕ

    Баскетбол Сборная России Сборная Эстонии
    Мужская сборная России по баскетболу в заключительной встрече отборочного турнира чемпионата Европы разгромила команду Эстонии со счетом 75:52 (17:15, 16:12, 20:18, 22:7).

    Россия — Эстония
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    Россия — Эстония

    Атакующий защитник россиян Евгений Бабурин набрал 14 очков. У эстонцев самым результативным игроком стал Янари Йоэсаар — 10 очков.

    Сборная России, одержав четыре победы в шести матчах, заняла первое место в группе B, опередив Италию по дополнительным показателям.

    22 февраля состоится матч Эстония — Северная Македония, который определит третьего финалиста Евробаскета от группы.

    Чемпионат Европы 2021 года с участием сборной России пройдет в Чехии, Грузии, Италии и Германии с 1 по 18 сентября.

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