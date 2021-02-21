Российские баскетболисты разгромила Эстонию в последнем матче отбора на ЧЕ

в заключительной встрече отборочного турнира чемпионата Европы разгромиласо счетом 75:52 (17:15, 16:12, 20:18, 22:7).

Атакующий защитник россиян Евгений Бабурин набрал 14 очков. У эстонцев самым результативным игроком стал Янари Йоэсаар — 10 очков.

Сборная России, одержав четыре победы в шести матчах, заняла первое место в группе B, опередив Италию по дополнительным показателям.

22 февраля состоится матч Эстония — Северная Македония, который определит третьего финалиста Евробаскета от группы.

Чемпионат Европы 2021 года с участием сборной России пройдет в Чехии, Грузии, Италии и Германии с 1 по 18 сентября.