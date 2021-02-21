Российские баскетболисты разгромила Эстонию в последнем матче отбора на ЧЕ

Россия — Эстония Фото: globallookpress.com
Атакующий защитник россиян Евгений Бабурин набрал 14 очков. У эстонцев самым результативным игроком стал Янари Йоэсаар — 10 очков.
Сборная России, одержав четыре победы в шести матчах, заняла первое место в группе B, опередив Италию по дополнительным показателям.
22 февраля состоится матч Эстония — Северная Македония, который определит третьего финалиста Евробаскета от группы.
Чемпионат Европы 2021 года с участием сборной России пройдет в Чехии, Грузии, Италии и Германии с 1 по 18 сентября.