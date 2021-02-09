«Сан-Антонио» переиграл «Голден Стэйт», «Мемфис» уступил «Торонто»

В очередном матче регулярного чемпионата НБАдома победилсо счетом 105:100 (27:36, 27:23, 24:21, 27:20).

Лучшими в составе победителей стали Деджанте Мюррей (27 очков и 10 подборов), Демар Дерозан (21 очко и 10 передач) и Якоб Пёлтль (14 очков и 11 подборов).

У «Уорриорз» самыми результативными в матче были Стефен Карри (32 очка), Келли Убре (24 очка) и Эндрю Уиггинс (11 очков).

«Сан-Антонио» (14-10) идет пятым на Западе, «Голден Стэйт»(12-12) — девятый там же.

В другом поединке дня «Торонто» в гостях обыграл «Мемфис» — 128:113 (35:34, 28:36, 31:27, 34:16).

У победителей по 32 очка набрал Фред Ванвлит (плюс 9 передач) и Паскаль Сиакам. Кайл Лаури отыграл 7:42 и набрал 4 очка, после чего покинул площадку из-за спазмов в спине.

За проигравших дабл-дабл из 27 очков и 20 подборов сделал Йонас Валанчюнас, у Джа Моранта 18 очков и 9 передач.

«Мемфис» (9-11) находится на 11 месте в Западной конференции, «Торонто» (11-13) — восьмой на Востоке.

Другие результаты:

«Чикаго» — «Вашингтон» — 101:105 (27:24, 21:34, 30:25, 23:22)

«Даллас» — «Миннесота» — 127:122 (43:22, 28:29, 24:26, 32:45)

«Шарлотт» — «Хьюстон» — 119:94 (32:27, 32:33, 26:27, 29:7)

«Финикс» — «Кливленд» — 119:113 (34:28, 30:33, 25:30, 30:22)

«Денвер» — «Милуоки» — 112:125 (42:37, 20:22, 26:34, 24:32)

«Лейкерс» — «Оклахома-Сити» — 119:112 OT (26:33, 30:27, 20:24, 34:26, 9:2)