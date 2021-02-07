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    «Голден Стэйт» проиграл «Далласу», «Сакраменто» победил «Денвер»

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    В матче регулярного чемпионата НБА «Даллас» победил «Голден Стэйт» со счетом 134:132 (35:31, 37:33, 34:37, 28:31).

    Стефен Карри
    Стефен Карри

    Самым результативным игроком в составе победителей стал Лука Дончич, оформивший дабл-дабл из 42 очков и 11 передач.

    Лучшую результативность в матче продемонстрировал разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри, на счету которого 57 очков, а также 2 подбора и 5 передач.

    «Маверикс» идут на 14-м месте на Западе, «Уорриорз» — восьмой там же.

    Еще в одном поединке дня «Сакраменто» дома справился с «Денвером» — 119:114 (26:25, 27:27, 34:29, 32:33).

    Самым результативным в составе победителей стал Де'Аарон Фокс, записав в свой актив 24 очка. Ричаун Холмс и Хассан Уайтсайд оформили по дабл-даблу.

    Самым результативным в составе «Денвера» стал Никола Йокич, который оформил дабл-дабл из 50 очков и 12 передач. Пол Миллсэп записал в свой актив 14 очков.

    «Сакраменто» продлил победную серию в НБА до трех матчей, а «Денвер» потерпел второе поражение подряд.

    Другие результаты:

    «Нью-Йорк» — «Портленд» — 110: 99 (26:31, 31:20, 27:25, 26:23)
    «Орландо» — «Чикаго» — 92:118 (31:31, 12:30, 21:34, 28:23)
    «Филадельфия» — «Бруклин» — 124:108 (34:29, 25:27, 43:30, 22:22)
    «Атланта» — «Торонто» — 132:121 (28:34, 38:29, 35:31, 31:27)
    «Кливленд» — «Милуоки» — 99:124 (22:25, 32:34, 23:35, 22:30)
    «Хьюстон» — «Сан-Антонио» — 106:111 (23:29, 24:22, 30:33, 29:27)
    «Оклахома» — «Миннесота» — 120:118 (43:24, 40:38, 13:32, 24:24)
    «Нью-Орлеан» — «Мемфис» — 118:109 (31:33, 29:28, 30:30, 28:18)
    «Лейкерс» — «Детройт» — 131:127 ОТ(27:29, 36:25, 25:24, 18:28, 25:21)

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