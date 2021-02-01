«Химки» обыграли на выезде «Парму»

Пермскаяв домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ проиграла подмосковнымсо счетом 69:72 (18:22, 14:19, 21:21, 16:10).

Американский защитник гостей Эрик Макколлум набрал 20 очков, еще 14 очков и 5 подборов заработал Джордан Мики.

Сербский форвард хозяев Борис Савович записал себе в активе 15 очков.

Отметим, что победа стала первой для Андрея Мальцева в качестве и. о. главного тренера «Химок».

54-летний специалист, сменивший уволенного Римаса Куртинайтиса, до этого потерпел поражения от УНИКСа в Единой лиге, а также от «Панатинаикоса», «Баварии» и «Фенербахче» в Евролиге.

«Химки» занимают восьмое место в турнирной таблице, а «Парма» — девятое. Подмосковный клуб выиграл шесть матчей из 12, а у команды из Перми пять побед в 13 встречах.

8 февраля «Химки» примут «Локомотив-Кубань». 9 февраля состоится матч «Парма» — «Калев».