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    «Химки» обыграли на выезде «Парму»

    Баскетбол Лига ВТБ Химки Парма
    Пермская «Парма» в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ проиграла подмосковным «Химкам» со счетом 69:72 (18:22, 14:19, 21:21, 16:10).

    «Химки»
    «Химки»

    Американский защитник гостей Эрик Макколлум набрал 20 очков, еще 14 очков и 5 подборов заработал Джордан Мики.

    Сербский форвард хозяев Борис Савович записал себе в активе 15 очков.

    Отметим, что победа стала первой для Андрея Мальцева в качестве и. о. главного тренера «Химок».

    54-летний специалист, сменивший уволенного Римаса Куртинайтиса, до этого потерпел поражения от УНИКСа в Единой лиге, а также от «Панатинаикоса», «Баварии» и «Фенербахче» в Евролиге.

    «Химки» занимают восьмое место в турнирной таблице, а «Парма» — девятое. Подмосковный клуб выиграл шесть матчей из 12, а у команды из Перми пять побед в 13 встречах.

    8 февраля «Химки» примут «Локомотив-Кубань». 9 февраля состоится матч «Парма» — «Калев».

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