«Вашингтон» обыграл «Бруклин», «Кливленд» уступил «Миннесоте»

Самым результативным в составе победителей стал Расселл Уэстбрук, оформивший дабл-дабл из 41 очка и 10 подборов. Еще 37 очков принес Брэдли Бил.
У «Нетс» больше всех набрал Кевин Дюрант — 37 очков. На счету Джо Харриса 30 очков, Кайри Ирвинга — 26. Джеймс Харден пропустил игру из-за ушиба левого бедра.
«Вашингтон» победил впервые за последние пять матчей. У «Бруклина» прервалась серия из четырех побед.
Еще в одном поединке дня «Миннесота» дома переиграла «Кливленд» со счетом 109:104 (30:35, 25:26, 33:25, 21:18).
Самыми результативными в составе победителей стали Энтони Эдвардс и Малик Бисли, набравшие по 23 очка. Еще 18 очков принес Д’Анджело Расселл.
У «Кавальерс» больше всех набрал Андре Драммонд, оформивший дабл-дабл из 25 очков и 22 подборов.
«Тимбервулвз» одержали пятую победу в 19 матчах. «Кавальерс» проиграли девятую игру из 20.
Другие результаты:
«Денвер» — «Юта» — 128:117 (43:29, 36:25, 24:37, 25:26)
«Индиана» — «Филадельфия» — 110:119 (28:18, 35:36, 32:28, 15:37)
«Торонто» — «Орландо» — 115:102 (27:15, 31:29, 26:29, 31:29)