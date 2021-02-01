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    «Вашингтон» обыграл «Бруклин», «Кливленд» уступил «Миннесоте»

    Баскетбол НБА Денвер Наггетс Юта Джаз Вашингтон Уизардс Бруклин Нетс Индиана Пэйсерс Филадельфия Сиксерс Торонто Рэпторс Орландо Мэджик Миннесота Тимбервулвз Кливленд Кавальерс
    В матче регулярного чемпионата НБА «Вашингтон» на своей площадке обыграл «Бруклин» со счетом 149:146 (28:38, 37:33, 36:37, 48:38).

    «Вашингтон»
    «Вашингтон»

    Самым результативным в составе победителей стал Расселл Уэстбрук, оформивший дабл-дабл из 41 очка и 10 подборов. Еще 37 очков принес Брэдли Бил.

    У «Нетс» больше всех набрал Кевин Дюрант — 37 очков. На счету Джо Харриса 30 очков, Кайри Ирвинга — 26. Джеймс Харден пропустил игру из-за ушиба левого бедра.

    «Вашингтон» победил впервые за последние пять матчей. У «Бруклина» прервалась серия из четырех побед.

    Еще в одном поединке дня «Миннесота» дома переиграла «Кливленд» со счетом 109:104 (30:35, 25:26, 33:25, 21:18).

    Самыми результативными в составе победителей стали Энтони Эдвардс и Малик Бисли, набравшие по 23 очка. Еще 18 очков принес Д’Анджело Расселл.

    У «Кавальерс» больше всех набрал Андре Драммонд, оформивший дабл-дабл из 25 очков и 22 подборов.

    «Тимбервулвз» одержали пятую победу в 19 матчах. «Кавальерс» проиграли девятую игру из 20.

    Другие результаты:

    «Денвер» — «Юта» — 128:117 (43:29, 36:25, 24:37, 25:26)
    «Индиана» — «Филадельфия» — 110:119 (28:18, 35:36, 32:28, 15:37)
    «Торонто» — «Орландо» — 115:102 (27:15, 31:29, 26:29, 31:29)

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