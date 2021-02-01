Единая лига ВТБ объявила составы команд на «Матч всех звезд»

на своем официальном сайте объявила о том, что определились составы команд на «Матч всех звезд» 2021 года.

В выборе игроков для команд «Звезд России» и «Звезд Мира» принимали участие болельщики и журналисты.

«Звезды России»: Алексей Швед («Химки»), Никита Михайловский («Автодор»), Михаил Кулагин («Енисей»), Вячеслав Зайцев («Химки»), Евгений Бабурин («Нижний Новгород»), Антон Астапкович («Нижний Новгород»), Никита Курбанов, Джоэль Боломбой (оба — ЦСКА), Андрей Зубков («Зенит»), Станислав Ильницкий («Локомотив-Кубань»).

«Звезды Мира»: Майк Джеймс (ЦСКА), Айзея Кэнэн (УНИКС), Адас Юшкявичюс («ПАРМА»), Кевин Пангос («Зенит»), Мантас Калниетис («Локомотив-Кубань»), Миндаугас Кузминскас («Локомотив-Кубань»), Джордан Мики («Химки»), Дрю Гордон («Автодор»/«Локомотив-Кубань»), Матеуш Понитка («Зенит»), Торнике Шенгелия (ЦСКА).

У лиги есть право добавить еще по два баскетболиста в состав обеих команд. Окончательные составы, состоящие из 12 игроков, будут объявлены в ближайшее время.

«Матч всех звезд» пройдет 14 февраля в Москве на «ВТБ Арене».