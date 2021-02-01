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    Единая лига ВТБ объявила составы команд на «Матч всех звезд»

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    Единая лига ВТБ на своем официальном сайте объявила о том, что определились составы команд на «Матч всех звезд» 2021 года.

    В выборе игроков для команд «Звезд России» и «Звезд Мира» принимали участие болельщики и журналисты.

    «Звезды России»: Алексей Швед («Химки»), Никита Михайловский («Автодор»), Михаил Кулагин («Енисей»), Вячеслав Зайцев («Химки»), Евгений Бабурин («Нижний Новгород»), Антон Астапкович («Нижний Новгород»), Никита Курбанов, Джоэль Боломбой (оба — ЦСКА), Андрей Зубков («Зенит»), Станислав Ильницкий («Локомотив-Кубань»).

    «Звезды Мира»: Майк Джеймс (ЦСКА), Айзея Кэнэн (УНИКС), Адас Юшкявичюс («ПАРМА»), Кевин Пангос («Зенит»), Мантас Калниетис («Локомотив-Кубань»), Миндаугас Кузминскас («Локомотив-Кубань»), Джордан Мики («Химки»), Дрю Гордон («Автодор»/«Локомотив-Кубань»), Матеуш Понитка («Зенит»), Торнике Шенгелия (ЦСКА).

    У лиги есть право добавить еще по два баскетболиста в состав обеих команд. Окончательные составы, состоящие из 12 игроков, будут объявлены в ближайшее время.

    «Матч всех звезд» пройдет 14 февраля в Москве на «ВТБ Арене».

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