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    «Детройт» одолел «Лейкерс», «Голден Стэйт» проиграл «Финиксу»

    Баскетбол НБА Финикс Санз Голден Стэйт Уорриорз Майами Хит Лос-Анджелес Клипперс Детройт Пистонс Лос-Анджелес Лейкерс Хьюстон Рокетс Портленд Трэйл Блэйзерс
    В матче регулярного чемпионата НБА «Детройт» обыграл «Лос-Анджелес Лейкерс» со счетом 107:92 (34:31, 22:27, 26:20, 25:14).

    «Детройт» — «Лейкерс»
    «Детройт» — «Лейкерс»

    Самым результативным в составе победителей стал Блэйк Гриффин, набравший 23 очка. Еще 20 очков принес Уэйн Эллингтон, на счету Мэйсона Пламли дабл-дабл из 17 очков и 10 подборов.

    Лучшую результативность в составе «Лейкерс» продемонстрировал лёгкий форвард Леброн Джеймс, оформивший дабл-дабл из 22 очков, 7 подборов и 10 передач. Ещё один дабл-дабл в составе «Лос-Анджелеса» у Кайла Кузмы — 22 очка и 10 подборов.

    «Лейкерс» с 14 победами и 6 поражениями находится на третьей строке в Западной конференции, «Детройт» (5-14) — 14-й на Востоке.

    В другом поединке дня «Финикс» дома разгромил «Голден Стэйт» со счетом 114:93 (36:29, 16:18, 33:24, 29:22).

    Самым результативным в составе победителей стал Микал Бриджес, набравший 20 очков. По дабл-даблу на свой счет записали Фрэнк Камински (12 очков и 13 подборов) и Деандре Эйтон (12 очков и 13 подборов).

    У «Уорриорз» больше всех набрал Стефен Карри — 27 очков.

    После этого матча «Финикс» с 9 победами в 17 матчах занимает сельмое место в Западной конференции, «Голден Стэйт» с 10 победами в 19 встречах — на девятой строчке на Западе.

    Другие результаты:

    «Майами» — «Клипперс» — 105:109 (33:19, 17:29, 19:40, 36:21)
    «Хьюстон» — «Портленд» — 104:101 (17:32, 36:18, 33:27, 18:24)

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