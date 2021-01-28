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    «Филадельфия» одержала победу над «Лейкерс», «Бруклин» в овертайме одолел «Атланту»

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    В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Филадельфия» дома обыграла «Лос-Анджелес Лейкерс» — 107:106 (34:24, 21:27, 26:23, 26:32).

    Кевин Дюрант
    Кевин Дюрант

    Самыми результативными в составе победителей стали Бен Симмонс, сделавший трипл-дабл из 17 очков, 11 подборов и 10 передач, Джоэл Эмбиид (28 очков, 6 подборов, 4 передачи) и Тобиас Харрис (24 очка, 7 подборов, 3 передачи).

    У «Лейкерс» 34 очка, 6 подборов и 6 передач на счету Леброна Джеймса. Еще 23 очка команде принес Энтони Дэвис.

    «Лейкерс» (14 побед и 5 поражений) идет на втором месте в Западной конференции, «Филадельфия» (13-6) — первая на Востоке.

    В еще одном поединке дня «Атланта» на своем паркете проиграла в овертайме «Бруклину» со счетом 128:132 OT (27:26, 28:29, 32:28, 29:33, 12:16)

    Самым результативным в составе победителей стал Кевин Дюрант, набравший 32 очка. На счету Джеймса Хардена дабл-дабл из 31 очка и 15 передач. Еще 26 очков принес Кайри Ирвинг.

    У «Хокс» больше всех набрал Трей Янг — 28 очков. В активе Кэма Реддиша 24 очка, Джона Коллинса и Деандре Хантера — по 21.

    «Бруклин» (12-8) — четвертый на Востоке, «Атланта» (9-9) — шестая там же.

    Другие результаты:

    «Орландо» — «Сакраменто» 107:121 (23:32, 27:33, 27:31, 30:25)
    «Кливленд» — «Детройт» 122:107 (32:28, 22:28, 36:26, 32:25)
    «Шарлотт» — «Индиана» 106:116 (19:36, 36:23, 25:25, 26:32)
    «Майами» — «Денвер» 82:109 (12:26, 21:32, 32:16, 17:35)
    «Торонто» — «Милуоки» 108:115 (33:33, 21:30, 28:20, 26:32)
    «Сан-Антонио» — «Бостон» 110:106 (25:30, 36:17, 21:37, 28:22)
    «Финикс» — «Оклахома-Сити» 97:102 (32:17, 10:28, 29:28, 26:29)
    «Нью-Орлеан» — «Вашингтон» 124:106 (35:18, 29:27, 30:35, 30:26)
    «Юта» — «Даллас» 116:104 (32:19, 37:29, 31:30, 16:26)
    «Голден Стэйт» — «Миннесота» 123:111 (23:21, 35:30, 37:24, 28:36)

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