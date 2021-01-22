ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр КокоринСделаем красиво? «Фиорентина» — последний шанс для Кокорина
  • 00:32
    • Дортмундская «Боруссия» проиграла менхенгладбахской
  • 22:52
    • Рауль — единственный кандидат на пост главного тренера «Реала»
  • 20:57
    • Правительство Японии рассматривает вариант проведения ОИ без зрителей
  • 19:33
    • Российские гандболисты обыграли Северную Македонию на ЧМ
  • 17:16
    • Логинов — победитель индивидуальной гонки на этапе КМ в Антхольце
    Все новости спорта

    Итудис: Когда дома бросаешь 68% со штрафной линии, это не может не аукнуться

    Баскетбол ЦСКА Евролига Фенербахче
    Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал поражение команды в матче против «Фенербахче» (83:89).

    Димитрис Итудис
    Димитрис Итудис

    «Равная плотная игра, лидер менялся постоянно, и все могло закончиться в любую сторону.

    Мы здорово бились в первой и третьей четвертях, а во второй и в четвертой нам не хватало старания, взаимопонимания, мы путались в сменах, пропускали легкие мячи.

    Когда дома бросаешь 68% со штрафной линии, это не может не аукнуться. Мы будем расти как команда после этой игры.

    Вскоре все вернутся в строй, надеюсь», — приводит слова Итудиса «РИА Новости».

    Добавим, что ЦСКА остался лидером регулярного чемпионата. У армейцев 15 побед и шесть поражений в 21 матче.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Милан» выиграть у «Аталанты»?
  • «Милан» — «Аталанта». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Сможет ли «Арсенал» пройти «Саутгемптон» в Кубке Англии?
  • «Саутгемптон» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 2.36
    •
  • «Манчестер Сити» устроит погром команде из четвертого дивизиона?
  • «Челтнэм Таун» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБесплатная ставка $40 ИгратьБесплатная ставка €20 + бонус до €100 ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьУдвоим депозит до €100 ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до €100 после регистрации
    Все букмекеры
    •  Играть Трансляции, кино и казиноБонус новым клиентам
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.51
  • Экспресс дня 23 января
  • Сегодня в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Милан — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 15:15
    •  1.80
  • Прогноз на матч Челтнэм Таун — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч Алавес — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Майнц — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.65
  • Прогноз на матч Ювентус — Болонья
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  1.66
  • Прогноз на матч Фортуна С — Аякс
  • Футбол
  • Завтра в 14:15
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •