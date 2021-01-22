Итудис: Когда дома бросаешь 68% со штрафной линии, это не может не аукнуться

Главный тренер ЦСКАпрокомментировал поражение команды в матче против(83:89).

«Равная плотная игра, лидер менялся постоянно, и все могло закончиться в любую сторону.

Мы здорово бились в первой и третьей четвертях, а во второй и в четвертой нам не хватало старания, взаимопонимания, мы путались в сменах, пропускали легкие мячи.

Когда дома бросаешь 68% со штрафной линии, это не может не аукнуться. Мы будем расти как команда после этой игры.

Вскоре все вернутся в строй, надеюсь», — приводит слова Итудиса «РИА Новости».

Добавим, что ЦСКА остался лидером регулярного чемпионата. У армейцев 15 побед и шесть поражений в 21 матче.