Куртинайтис — о матче с «Барселоной»: Какая будет отдача, таким будет и результат

Главный тренер «Химок»высказал мнение о предстоящем матче Евролиги с

«У "Барселоны" есть проблемы с травмами и пока неясно, каким составом они выйдут на матч. Я прекрасно знаю их тренера и их игровой стиль.

В этом сезоне "Барселона" выступает хорошо, в их составе 12 игроков одинакового уровня и даже если кто-то выбывает из строя, потеря не особо заметна.

Это одна из лидирующих команд Евролиги и один из фаворитов на победу в турнире, поэтому матч будет сложным.

Однако перед любой игрой все шансы 50 на 50. Многое будет зависеть от нашей самоотдачи на площадке: какая будет отдача, таким будет и результат», — приводит слова тренера клубная пресс-служба.

Встреча пройдет во вторник, 12 января, на «Арене Мытищи» и начнется в 20:00 по московскому времени.