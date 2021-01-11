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    Куртинайтис — о матче с «Барселоной»: Какая будет отдача, таким будет и результат

    Баскетбол Химки Евролига Барселона
    Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис высказал мнение о предстоящем матче Евролиги с «Барселоной».

    Римас Куртинайтис
    Римас Куртинайтис

    «У "Барселоны" есть проблемы с травмами и пока неясно, каким составом они выйдут на матч. Я прекрасно знаю их тренера и их игровой стиль.

    В этом сезоне "Барселона" выступает хорошо, в их составе 12 игроков одинакового уровня и даже если кто-то выбывает из строя, потеря не особо заметна.

    Это одна из лидирующих команд Евролиги и один из фаворитов на победу в турнире, поэтому матч будет сложным.

    Однако перед любой игрой все шансы 50 на 50. Многое будет зависеть от нашей самоотдачи на площадке: какая будет отдача, таким будет и результат», — приводит слова тренера клубная пресс-служба.

    Встреча пройдет во вторник, 12 января, на «Арене Мытищи» и начнется в 20:00 по московскому времени.

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