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    ЦСКА и УНИКС одержали победы в Единой лиге ВТБ

    Баскетбол Лига ВТБ ЦСКА Нижний Новгород УНИКС Автодор
    Московский ЦСКА в выездном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ переиграл «Нижний Новгород» со счетом 83:63.

    Грузинский форвард армейцев Торнике Шенгелия стал самым результативным игроком встречи, набрав 22 очка.

    Американский защитник нижегородской команды Кейси Шеперд записал себе в активе 17 очков.

    Для москвичей эта победа стала 9-й в чемпионате. Таким образом, они переместились на 2-е место в турнирной таблице. Хозяева располагаются на 3-й строчке.

    В следующем матче Единой лиги «Нижний Новгород» на выезде сыграет с «Цмоки-Минском» (9 января), а ЦСКА — с «Автодором» (18 января).

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    Казанский УНИКС на своей площадке обыграл саратовский «Автодор» со счетом 94:65 (19:15, 24:19, 25:18, 26:13)..

    Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий казанского клуба Джордан Теодор, набравший 28 очков.

    В составе саратовской команды 18 очками отметился американский разыгрывающий Маркел Старкс.

    УНИКС с 6 победами идет 5-м, «Автодор» с 5 выигрышами — 6-й. 0

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