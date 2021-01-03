«Хьюстон» обыграл «Сакраменто», «Филадельфия» продлила победную серию

обыгралв матче регулярного чемпионата НБА со счетом 102:94 (36:36, 28:28, 19:17, 19:13).

Самым результативным в составе победителей стал Джон Уолл, набравший 28 очков. Эрик Гордон набрал 21 очко, на счету Кристиана Вуда дабл-дабл из 20 очков и 15 подборов.

Лидер «Рокетс» Джеймс Харден пропустил игру из-за растяжения связок правой лодыжки.

У «Кингз» больше всех набрал Де’Аарон Фокс — 23 очка. Харрисон Барнс записал на свой счет 19 очков, Бадди Хилд — 17.

«Хьюстон» идет на седьмом месте в Западной конференции, а «Сакраменто» — на восьмом.

В еще одном поединке «Филадельфия» победила «Шарлотт» со счетом 127:112 (39:24, 34:34, 31:32, 23:22).

«Сиксерс» одержали третью победу подряд.

Самым результативным в составе победителей стал Тобиас Харрис, набравший 24 очка. На счету Сета Карри 21 очко, Джоэл Эмбиид оформил дабл-дабл из 19 очков и 14 подборов, а Бен Симмонс — трипл-дабл из 15 очков, 12 подборов и 11 передач.

У «Хорнетс» больше всех набрал Терри Розир — 35 очков. Еще 20 очков принес Гордон Хэйворд.

Другие результаты:

«Индиана» — «Нью-Йорк» 102:106 (28:26, 23:24, 31:32, 20:24)

«Орландо» — «Оклахома-Сити» 99:108 (33:28, 18:24, 31:32, 17:24)

«Атланта» — «Кливленд» 91:96 (35:25, 21:19, 18:26, 17:26)

«Новый Орлеан» — «Торонто» 120:116 (32:26, 23:34, 32:22, 33:34) 0