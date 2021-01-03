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    «Хьюстон» обыграл «Сакраменто», «Филадельфия» продлила победную серию

    Баскетбол НБА Торонто Рэпторс Шарлотт Хорнетс Филадельфия Сиксерс Атланта Хоукс Кливленд Кавальерс Оклахома-Сити Тандер Орландо Мэджик Нью-Йорк Никс Индиана Пэйсерс Сакраменто Кингз Хьюстон Рокетс
    «Хьюстон» обыграл «Сакраменто» в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 102:94 (36:36, 28:28, 19:17, 19:13).

    «Хьюстон»
    «Хьюстон»

    Самым результативным в составе победителей стал Джон Уолл, набравший 28 очков. Эрик Гордон набрал 21 очко, на счету Кристиана Вуда дабл-дабл из 20 очков и 15 подборов.

    Лидер «Рокетс» Джеймс Харден пропустил игру из-за растяжения связок правой лодыжки.

    У «Кингз» больше всех набрал Де’Аарон Фокс — 23 очка. Харрисон Барнс записал на свой счет 19 очков, Бадди Хилд — 17.

    «Хьюстон» идет на седьмом месте в Западной конференции, а «Сакраменто» — на восьмом.

    В еще одном поединке «Филадельфия» победила «Шарлотт» со счетом 127:112 (39:24, 34:34, 31:32, 23:22).

    «Сиксерс» одержали третью победу подряд.

    Самым результативным в составе победителей стал Тобиас Харрис, набравший 24 очка. На счету Сета Карри 21 очко, Джоэл Эмбиид оформил дабл-дабл из 19 очков и 14 подборов, а Бен Симмонс — трипл-дабл из 15 очков, 12 подборов и 11 передач.

    У «Хорнетс» больше всех набрал Терри Розир — 35 очков. Еще 20 очков принес Гордон Хэйворд.

    Другие результаты:

    «Индиана» — «Нью-Йорк» 102:106 (28:26, 23:24, 31:32, 20:24)
    «Орландо» — «Оклахома-Сити» 99:108 (33:28, 18:24, 31:32, 17:24)
    «Атланта» — «Кливленд» 91:96 (35:25, 21:19, 18:26, 17:26)
    «Новый Орлеан» — «Торонто» 120:116 (32:26, 23:34, 32:22, 33:34) 0

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