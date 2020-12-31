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    «Лейкерс» обыграли «Сан-Антонио», «Милуоки» проиграл «Майами»

    Баскетбол НБА Лос-Анджелес Лейкерс Сан-Антонио Спёрс Майами Хит Милуоки Бакс Бостон Селтикс Мемфис Гриззлиз Атланта Хоукс Бруклин Нетс Даллас Маверикс Шарлотт Хорнетс Лос-Анджелес Клипперс Портленд Трэйл Блэйзерс
    «Лос-Анджелес Лейкерс» в выездном матче обыграл «Сан-Антонио» со счетом 121:107 (35:27, 28:26, 29:29, 29:25).

    Леброн Джеймс
    Леброн Джеймс

    Самым результативным игроком в составе победителей стал Леброн Джеймс, набравший 26 очков. Деннис Шредер записал на свой счет 21 очко, Энтони Дэвис — 20.

    У «Сперс» больше всех набрал Деджанте Мюррей — 29 очков. Еще 23 очка записал на свой счет Демар Дерозан.

    В еще одном поединке дня «Майами» победил «Милуоки» со счетом 119:108 (25:19, 26:37, 37:35, 31:17).

    Самым результативным игроком в составе победителей стал Горан Драгич, набравший 26 очков. По дабл-дабу оформили Бэм Адебайо (22 очка и 10 передач) и Тайлер Хироу (21 очко и 15 подборов).

    У «Бакс» трипл-даблом отметился Яннис Адетокунбо — 26 очков, 13 подборов и 10 передач.

    Другие результаты:

    «Бостон» — «Мемфис» 126:107 (31:19, 35:21, 30:31, 30:36)
    «Бруклин» — «Атланта» 145:141 (38:41, 29:27, 35:36, 43:37)
    «Даллас» — «Шарлотт» 99:118 (29:36, 28:32, 12:30, 30:20)
    «Клипперс» — «Портленд» 128:105 (37:26, 39:31, 31:28, 21:20) 0

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