«Милуоки» разгромил «Голден Стэйт», «Бруклин» обыграл «Бостон»

разгромилв матче регулярного чемпионата НБА со счетом 138:99 (33:25, 33:31, 34:20, 38:23).

В составе победителей самым результативным стал Крис Миддлтон, который записал в свой актив 31 очко. Бобби Портис оформил дабл-дабл из 10 очков и 12 подборов. Яннис Адетокунбо также оформил дабл-дабл из 15 очков и 13 подборов.

В составе «Голден Стэйт» самым результативным стал Стефен Карри, который записал в свой актив 19 очков. Джеймс Уайзмен набрал 18 очков.

31 for @Khris22m in the @Bucks win on #NBAXmas! pic.twitter.com/hepYHVRovJ