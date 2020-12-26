«Милуоки» разгромил «Голден Стэйт», «Бруклин» обыграл «Бостон»

разгромилв матче регулярного чемпионата НБА со счетом 138:99 (33:25, 33:31, 34:20, 38:23).

В составе победителей самым результативным стал Крис Миддлтон, который записал в свой актив 31 очко. Бобби Портис оформил дабл-дабл из 10 очков и 12 подборов. Яннис Адетокунбо также оформил дабл-дабл из 15 очков и 13 подборов.

В составе «Голден Стэйт» самым результативным стал Стефен Карри, который записал в свой актив 19 очков. Джеймс Уайзмен набрал 18 очков.

В следующем матче НБА «Милуоки» встретится с«Нью-Йорком», а «Голден Стэйт» сыграет с «Чикаго».

В еще одном матче «Бостон» уступил «Бруклину» со счетом 95:123 (22:26, 32:25, 23:35, 18:37).

Самым результативным игроком в составе победителей стал Кайри Ирвинг, набравший 37 очков. Еще 29 очков записал на свой счет Кевин Дюрант.

У «Селтикс» больше всех набрал Джейлен Браун — 27 очков. В активе Джейсона Тейтума 20 очков.

В следующем матче регулярного чемпионата НБА «Бостон» встретится с «Индианой», а «Бруклин» сыграет с «Шарлотт».

Другие результаты дня:

«Лейкерс» — «Даллас» 138:115 (33:30, 36:27, 30:28, 39:30)

«Майами» — «Новый Орлеан» 111:98 (29:26, 37:27, 22:26, 23:19)

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