Итудис: Это была невероятная игра в исполнении Джеймса

Главный тренер ЦСКАпрокомментировал выездную победу в матче регулярного чемпионата Евролиги против(96:87).

«Заслужили победу. Мы следовали своему плану почти все 40 минут, играя против очень талантливой команды. "Химки" не сдавались весь матч.

Мы здорово начали, с первых минут стали забирать нейтральные мячи.

В 3-й четверти повели 17 очков, но секундная потеря концентрации — и "Химки" уже вернулись. Но все равно меньше пяти-шести очков мы не вели.

Жаль, что Джеймсу не хватило подбора до трипл-дабла, но это была невероятная игра в его исполнении.

Я уже пошутил, что Майк расслабился на подборе во второй половине. После большого перерыва у него только один подбор», — цитирует Итудиса официальный сайт армейцев.

Джеймс в игре против «Химок» набрал 36 очков, сделав 10 результативных передач и девять подборов.

ЦСКА одержал восьмую победу подряд и вышел на первое место в турнирной таблице. Армейцы выиграли десять матчей из 13. 0