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    Итудис: Это была невероятная игра в исполнении Джеймса

    Баскетбол ЦСКА Химки Лига ВТБ
    Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал выездную победу в матче регулярного чемпионата Евролиги против «Химок» (96:87).

    Димитрис Итудис
    Димитрис Итудис

    «Заслужили победу. Мы следовали своему плану почти все 40 минут, играя против очень талантливой команды. "Химки" не сдавались весь матч.

    Мы здорово начали, с первых минут стали забирать нейтральные мячи.

    В 3-й четверти повели 17 очков, но секундная потеря концентрации — и "Химки" уже вернулись. Но все равно меньше пяти-шести очков мы не вели.

    Жаль, что Джеймсу не хватило подбора до трипл-дабла, но это была невероятная игра в его исполнении.

    Я уже пошутил, что Майк расслабился на подборе во второй половине. После большого перерыва у него только один подбор», — цитирует Итудиса официальный сайт армейцев.

    Джеймс в игре против «Химок» набрал 36 очков, сделав 10 результативных передач и девять подборов.

    ЦСКА одержал восьмую победу подряд и вышел на первое место в турнирной таблице. Армейцы выиграли десять матчей из 13. 0

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