ЦСКА обыграл на выезде «Жальгирис» в Евролиге

Защитник ЦСКА Майк Джеймс стал самым результативным в этой игре, отметившись 27 очками и 5 передачами.
13 очков в копилку команды добавил Уилл Клайберн. Еще 12 набрал Дэрран Хиллиард.
В составе команды из Каунаса 19 очков на счету форварда Мариуса Григониса.
ЦСКА, одержавший шестую победу на турнире, занимает третью строчку в турнирной таблице Евролиги, «Жальгирис», потерпев четвертое поражение, расположился на пятом месте.
В следующем матче турнира ЦСКА на выезде сыграет против «Баварии», а «Жальгирис» в гостях встретится с «Миланом». 0