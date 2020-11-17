ЦСКА обыграл на выезде «Жальгирис» в Евролиге

Московскийв гостевом матче регулярного чемпионата Евролиги обыгралсо счетом 87:78 (26:17, 19:21, 21:20, 21:20).

Защитник ЦСКА Майк Джеймс стал самым результативным в этой игре, отметившись 27 очками и 5 передачами.

13 очков в копилку команды добавил Уилл Клайберн. Еще 12 набрал Дэрран Хиллиард.

В составе команды из Каунаса 19 очков на счету форварда Мариуса Григониса.

ЦСКА, одержавший шестую победу на турнире, занимает третью строчку в турнирной таблице Евролиги, «Жальгирис», потерпев четвертое поражение, расположился на пятом месте.

В следующем матче турнира ЦСКА на выезде сыграет против «Баварии», а «Жальгирис» в гостях встретится с «Миланом». 0