Паскуаль: После 26-27 дней без игр «Зенит» был физически и морально не готов

Главный тренер «Зенита»прокомментировал поражение команды из Санкт-Петербурга в матче Евролиги против(66:75).

«Поздравляю "Олимпиакос". Они были лучше, поэтому и выиграли. Наша ситуация очевидна: после 26-27 дней без игр мы были физически и морально не готовы.

Наша игра решилась в последние пять минут второй четверти, когда соперники ушли в отрыв, а мы выпали из игры, как в нападении, так и в защите.

Нам необходимо найти игровой ритм, нам предстоит сделать большое усилие для этого. Нам предстоит период с большим количеством игр.

Сейчас мы полетим в Польшу, затем сыграем дома с "Миланом".

Все эти игры мы должны использовать, с одной стороны, чтобы улучшить свою игру, с другой — постараться выиграть каждую из них», — приводит слова специалиста пресс-служба «Зенита».

Петербургская команда потерпела первое поражение в Евролиге. В начале октября «Зенит» на выезде обыграл «Анадолу Эвес» и одержал домашнюю победу над «Барселоной».

В данный момент команда Хавьера Паскуаля занимает десятое место в турнирной таблице. 11 ноября «Зенит» на своей площадке примет «Милан». 0