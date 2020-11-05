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    Паскуаль: После 26-27 дней без игр «Зенит» был физически и морально не готов

    Баскетбол Зенит Евролига Олимпиакос
    Главный тренер «Зенита» Хави Паскуаль прокомментировал поражение команды из Санкт-Петербурга в матче Евролиги против «Олимпиакоса» (66:75).

    Хави Паскуаль
    Хави Паскуаль

    «Поздравляю "Олимпиакос". Они были лучше, поэтому и выиграли. Наша ситуация очевидна: после 26-27 дней без игр мы были физически и морально не готовы.

    Наша игра решилась в последние пять минут второй четверти, когда соперники ушли в отрыв, а мы выпали из игры, как в нападении, так и в защите.

    Нам необходимо найти игровой ритм, нам предстоит сделать большое усилие для этого. Нам предстоит период с большим количеством игр.

    Сейчас мы полетим в Польшу, затем сыграем дома с "Миланом".

    Все эти игры мы должны использовать, с одной стороны, чтобы улучшить свою игру, с другой — постараться выиграть каждую из них», — приводит слова специалиста пресс-служба «Зенита».

    Петербургская команда потерпела первое поражение в Евролиге. В начале октября «Зенит» на выезде обыграл «Анадолу Эвес» и одержал домашнюю победу над «Барселоной».

    В данный момент команда Хавьера Паскуаля занимает десятое место в турнирной таблице. 11 ноября «Зенит» на своей площадке примет «Милан». 0

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