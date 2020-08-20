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    «Торонто» выиграл второй матч у «Бруклина», «Юта» сравняла счет в серии с «Денвером»

    Баскетбол НБА Торонто Рэпторс Бруклин Нетс Юта Джаз Денвер Наггетс
    «Торонто» одержал победу над «Бруклином» во втором матче серии первого раунда плей-офф Восточной конференции НБА со счетом 104:99 (29:33, 21:20, 24:27, 30:19).

    Донован Митчелл
    Донован Митчелл

    Самым результативным игроком в составе победителей стал защитник Фред Ванвлит — на его счету дабл-дабл из 24 очков и 10 результативных передач. 24 очка на свой счёт записал Норман Пауэлл.

    В составе «Бруклина» лучшая результативность у Гарретта Темпла — 21 очко, 3 подбора и 3 результативные передачи. Дабл-дабл на счету Кариса Леверта, набравшего 16 очков и отдавшего 11 передач.

    Счет в серии стал 2:0. Третий матч противостояния пройдет 21 августа.

    Еще в одном поединке «Юта» обыграла «Денвер» со счетом 124:105 (25:27, 23:34, 29:43, 37:32, 28:20).

    Самым результативным игроком в составе победителей стал Донован Митчелл, набравший 30 очков. На счету Джордана Кларксона 26 очков.

    У «Наггетс» 28 очков набрал Майкл Портер, в активе Николы Йокича дабл-дабл из 28 очков и 11 подборов.

    Счет в серии до четырех побед стал 1:1. Следующий матч пройдет 21 августа.

    Другие результаты:

    «Клипперс» — «Даллас» — 114:127 (25:29, 31:32, 29:37, 29:29)
    «Бостон» — «Филадельфия» — 128:101 (27:33, 38:24, 33:18, 30:26) 0

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