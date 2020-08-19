«Лейкерс» проиграли «Портленду», «Хьюстон» победил «Оклахому»

в матче первого раунда плей-офф НБА обыгралсо счетом 100:93 (36:25, 21:31, 21:19, 22:18).

Самым результативным игроком матча стал Дэмьен Лиллард, набравший 34 очка и сделавший 5 подборов. Босниец Юсуф Нуркич отметился дабл-даблом: 16 очков и 14 подборов.

Лучшей результативностью у «Лейкерс» отметился Энтони Дэвис, он набрал 28 очков. У Леброна Джеймса — трипл-дабл: 23 очка, 17 подборов, 16 голевых передач.

Счет в серии до четырех побед стал 1:0 в пользу «Портленда». Следующий матч пройдет 21 августа.

Еще в одном матче первого раунда плей-офф НБА «Хьюстон» обыграл «Оклахому» со счетом 123:108 (28:20, 40:32, 36:31, 19:25).

Самым результативным в составе победителей стал Джеймс Харден, набравший 37 очков и 11 подборов, еще 22 очка заработал Джефф Грин. Расселл Уэстбрук пропускал матч.

У «Тандер» 29 очков заработал Данило Галлинари, а Крису Полу совсем немного не хватило до трипл-дабла — у него 20 очков, 10 подборов и 9 передач.

Счет в серии до четырех побед стал 1:0 в пользу «Хьюстона». Следующий матч пройдет 20 августа.

Другие результаты дня:

«Милуоки» — «Орландо» — 110:122 (23:33, 29:29, 27:30, 31:30)

«Индиана» — «Майами» — 101:113 (33:27, 19:29, 28:25, 21:32) 0