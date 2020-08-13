Определены семь пар плей-офф НБА

Яннис Адетокунбо
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В Восточной конференции сыграют:
«Милуоки Бакс» — «Орландо Мэджик»,
«Торонто Рэпторс» — «Бруклин Нетс»,
«Бостон Селтикс» — «Филадельфия Сиксерс»,
«Майами Хит» — «Индиана Пэйсерс».
В Западной конференции встретятся:
«Лос-Анджелес Клипперс» — «Даллас Маверикс»,
«Денвер Наггетс» — «Юта Джаз»,
«Хьюстон Рокетс — Оклахома Сити Тандер».
Лидер турнирной таблицы Западной конференции «Лос-Анджелес Лейкерс» своего соперника по первому раунда узнает позднее.
Игры решающей стадии начнутся 17 августа и завершатся финальной серией в начале октября. 0