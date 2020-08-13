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    Определены семь пар плей-офф НБА

    Баскетбол НБА Милуоки Бакс Орландо Мэджик Торонто Рэпторс Бруклин Нетс Бостон Селтикс Филадельфия Сиксерс Майами Хит Индиана Пэйсерс Лос-Анджелес Клипперс Даллас Маверикс Денвер Наггетс Юта Джаз Хьюстон Рокетс Оклахома-Сити Тандер Лос-Анджелес Лейкерс
    Стали известны семь пар команд, которые сыграют в первом раунде плей-офф НБА, информирует ESPN.

    Яннис Адетокунбо
    Яннис Адетокунбо

    В Восточной конференции сыграют:

    «Милуоки Бакс» — «Орландо Мэджик»,
    «Торонто Рэпторс» — «Бруклин Нетс»,
    «Бостон Селтикс» — «Филадельфия Сиксерс»,
    «Майами Хит» — «Индиана Пэйсерс».

    В Западной конференции встретятся:

    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Даллас Маверикс»,
    «Денвер Наггетс» — «Юта Джаз»,
    «Хьюстон Рокетс — Оклахома Сити Тандер».

    Лидер турнирной таблицы Западной конференции «Лос-Анджелес Лейкерс» своего соперника по первому раунда узнает позднее.

    Игры решающей стадии начнутся 17 августа и завершатся финальной серией в начале октября. 0

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