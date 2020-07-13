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    ЦСКА намерен продлить контракт с главным тренером

    Баскетбол Лига ВТБ ЦСКА
    Президент ЦСКА Андрей Ватутин сообщил, что в ближайшее время клуб подпишет новый контракт с главным тренером Димитрисом Итудисом и его помощниками.

    Димитрис Итудис
    Димитрис Итудис

    Нынешнее соглашение 49-летнего грека с московским клубом рассчитано до конца сезона-2020/21.

    «Нас полностью устраивает работа Димитриса Итудиса. Затягивать не будем. В наших ближайших планах — продлить со всем штабом новые соглашения», — цитируют Ватутина «Известия».

    Напомним, Итудис возглавляет ЦСКА с июня 2014 года. Под его руководством московский клуб пять раз выигрывал Единую лигу ВТБ, а также по два раза становился чемпионом и бронзовым призером Евролиги. 0

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