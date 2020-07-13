ЦСКА намерен продлить контракт с главным тренером

Димитрис Итудис
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Нынешнее соглашение 49-летнего грека с московским клубом рассчитано до конца сезона-2020/21.
«Нас полностью устраивает работа Димитриса Итудиса. Затягивать не будем. В наших ближайших планах — продлить со всем штабом новые соглашения», — цитируют Ватутина «Известия».
Напомним, Итудис возглавляет ЦСКА с июня 2014 года. Под его руководством московский клуб пять раз выигрывал Единую лигу ВТБ, а также по два раза становился чемпионом и бронзовым призером Евролиги. 0