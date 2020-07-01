ФутболКоронавирусХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Никола Влашич Влашич — ночной кошмар Максименко. Дубль хорвата позволил ЦСКА взять три очка
  • 08:37
    • «Сельта» продлила аренду Смолова до фактического завершения сезона
  • 09:39
    • УЕФА прокомментировал вспышку коронавируса в Португалии
  • 09:08
    • Акинфеев вошел в топ-6 вратарей мира по числу «сухих» матчей с 2000 года
  • 07:31
    • Марадона может возглавить сборную Испании
  • 07:15
    • Месси забил 700-й гол в карьере
    Все новости спорта

    Воронцевич покинул ЦСКА после 14 лет в клубе

    Баскетбол Лига ВТБ ЦСКА
    Московский ЦСКА опубликовал официальное заявление, в котором сообщил, что отыгравший в команде 14 сезонов форвард Андрей Воронцевич покидает клуб.

    Андрей Воронцевич
    Андрей Воронцевич

    32-летний баскетболист защищал армейские цвета с 2006 года после перехода из новосибирского «Локомотива».

    «Благодарю клуб, все руководство, тренерский штаб, всех болельщиков, каждого, кто был с клубом всей душой, делил с нами победы и поражения! Горжусь тем, что на протяжении 14 лет был в рядах ЦСКА! Жизненный путь продолжается! Пришло время покорять новые вершины!» — сказал Воронцевич.

    В составе «красно-синих» 32-летний игрок трижды становился победителем Евролиги, девять раз выигрывал Единую Лигу ВТБ. Россиянин становится свободным агентом.

    0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Баскетбольный ЧМ. Борьба за золото и билеты в Токио
  • 31/08/2019 в 20:13
    •
  • Прогноз
  • «Ростов» — «Краснодар»
  • 1.75
  • Сегодня в 20:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Чем закончится для «Краснодара» первый матч после возобновления РПЛ?
  • «Ростов» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Продолжит ли «Зенит» двигаться к чемпионству?
  • «Тамбов» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
  • Выйдет ли «Челси» на третье место?
  • «Вест Хэм» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 2.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 20 000 рублей на первый депозит Играть10 000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.78
  • Экспресс дня 1 июля
  • Сегодня в 22:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Ростов — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Тамбов — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.90
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  1.85
  • Прогноз на матч Сочи — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Интер — Брешиа
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  8.00
  • Прогноз на матч Алавес — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Спортинг — Жил Висенте
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.67
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •