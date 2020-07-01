Воронцевич покинул ЦСКА после 14 лет в клубе

Московскийопубликовал официальное заявление, в котором сообщил, что отыгравший в команде 14 сезонов форвардпокидает клуб.

32-летний баскетболист защищал армейские цвета с 2006 года после перехода из новосибирского «Локомотива».

«Благодарю клуб, все руководство, тренерский штаб, всех болельщиков, каждого, кто был с клубом всей душой, делил с нами победы и поражения! Горжусь тем, что на протяжении 14 лет был в рядах ЦСКА! Жизненный путь продолжается! Пришло время покорять новые вершины!» — сказал Воронцевич.

Долгий и славный путь Андрея Воронцевича в ЦСКА подошел к концу 👏

🏆🏆🏆 3-кратный чемпион @EuroLeague

🏅 MVP финала @VTBUL 2015

🏅 Лучший российский игрок @VTBUL 2015

🏅 MVP матча звезд @VTBUL

🥉 Бронзовый призер чемпионата Европы-2011#СпасибоЦева pic.twitter.com/fJFKgMW2qW — CSKA Moscow (@cskabasket) July 1, 2020

В составе «красно-синих» 32-летний игрок трижды становился победителем Евролиги, девять раз выигрывал Единую Лигу ВТБ. Россиянин становится свободным агентом.

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