Стали известны детали рестарта сезона в НБА

Те игроки НБА, которые не захотят участвовать в рестарте сезона, должны проинформировать клубы до 24 июня. За каждый пропущенный матч баскетболисты лишатся части зарплаты.
Подготовка к возобновлению сезона будет состоять из 6 этапов:
Первый этап (12-22 июня):
— все игроки возвращаются в города базирования клубов
— «Рэпторс» собираются в городе Неаполь, штат Флорида, и готовятся на арене университета Флоридского залива
— допускаются только индивидуальные тренировки
— игроки должны находиться дома и выходить только по исключительной надобности (например, для покупки продуктов)
Второй этап (23-30 июня):
— команды проводят обязательное тестирование на коронавирус
Третий этап (1-11 июля):
— обязательные индивидуальные тренировки;
— тренеры могут присутствовать на индивидуальных занятиях;
— групповые занятия запрещены, не более восьми игроков одновременно могут присутствовать в зале;
Этап 4А (7-11 июля):
— команды перемещаются в кампус «Диснейуорлда», в делегацию каждого клуба входят до 35 человек
— все команды расселяются в трёх гостиницах;
— по прибытии игроки и члены клуба находятся на изоляции и тестируются на коронавирус;
— все в кампусе должны будут надевать маску, за исключением тренировок, любых физических активностей или приёма пищи;
— некоторые работники кампуса не будут жить в закрытой зоне, но должны постоянно обследоваться на предмет симптомов коронавируса;
— с 7 июля игроков будут тестировать на запрещённые вещества, кроме марихуаны, её употребление легализовано в штате Флорида.
Этап 4В (11-21 июля):
— старт командных тренировок;
— игроки должны следовать рекомендациям: не плевать на площадке, не прочищать нос, не вытирать мяч о майку, не облизывать пальцы и не дотрагиваться без надобности до капы;
— играм разрешён совместный досуг: пинг-понг, гольф, видео-игры, карты и т.д., но только с теми, кто проживает в их гостинице;
— групповые завтраки, обеды и ужины проходят на открытом пространстве;
— игрокам запрещено посещать номера коллег;
— игрокам разрешается за свой счёт нанять персонального повара, который будет присылать блюда в кампус ежедневно;
— игрокам не будут запрещать покидать территорию кампуса, но лига предполагает, что игроки не будут никуда уезжать;
— если игрок покинет кампус, то ему придется пройти углубленное тестирование и двухнедельный карантин (пропущенные матчи вычтут из его зарплаты).
Этап 5 (22-29 июля):
— команды проведут по три выставочных матча против команд, которые разместились в той же гостинице;
— с 22 июля игрокам разрешено общаться с представителями команд, размещённых в других гостиницах.
Этап 6 (30 июля — 13 октября):
— команды проведут по 8 матчей, чтобы определить участников плей-офф и мини-турнир за восьмое место, если возникнет необходимость;
— после вылета команда незамедлительно покидает кампус НБА;
— оставшиеся команды могут зарезервировать до 17 номеров для гостей, номера оплачивают сами игроки;
— все гости должны предварительно пройти трёхдневный карантин в любом месте (дома или в гостинице);
— агенты не могут оказаться в числе гостей (если только не являются членом семьи игрока);
— гость, который покинул кампус, не сможет вернуться в него. 0