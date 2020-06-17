Стали известны детали рестарта сезона в НБА

The Athletic опубликовал план возобновления сезона-19/20. Предполагается, что официальные матчи пройдут между 30 июля и 13 октября в Диснейуорлде, Орландо.

Те игроки НБА, которые не захотят участвовать в рестарте сезона, должны проинформировать клубы до 24 июня. За каждый пропущенный матч баскетболисты лишатся части зарплаты.

Подготовка к возобновлению сезона будет состоять из 6 этапов:

Первый этап (12-22 июня):

— все игроки возвращаются в города базирования клубов

— «Рэпторс» собираются в городе Неаполь, штат Флорида, и готовятся на арене университета Флоридского залива

— допускаются только индивидуальные тренировки

— игроки должны находиться дома и выходить только по исключительной надобности (например, для покупки продуктов)

Второй этап (23-30 июня):

— команды проводят обязательное тестирование на коронавирус

Третий этап (1-11 июля):

— обязательные индивидуальные тренировки;

— тренеры могут присутствовать на индивидуальных занятиях;

— групповые занятия запрещены, не более восьми игроков одновременно могут присутствовать в зале;

Этап 4А (7-11 июля):

— команды перемещаются в кампус «Диснейуорлда», в делегацию каждого клуба входят до 35 человек

— все команды расселяются в трёх гостиницах;

— по прибытии игроки и члены клуба находятся на изоляции и тестируются на коронавирус;

— все в кампусе должны будут надевать маску, за исключением тренировок, любых физических активностей или приёма пищи;

— некоторые работники кампуса не будут жить в закрытой зоне, но должны постоянно обследоваться на предмет симптомов коронавируса;

— с 7 июля игроков будут тестировать на запрещённые вещества, кроме марихуаны, её употребление легализовано в штате Флорида.

Этап 4В (11-21 июля):

— старт командных тренировок;

— игроки должны следовать рекомендациям: не плевать на площадке, не прочищать нос, не вытирать мяч о майку, не облизывать пальцы и не дотрагиваться без надобности до капы;

— играм разрешён совместный досуг: пинг-понг, гольф, видео-игры, карты и т.д., но только с теми, кто проживает в их гостинице;

— групповые завтраки, обеды и ужины проходят на открытом пространстве;

— игрокам запрещено посещать номера коллег;

— игрокам разрешается за свой счёт нанять персонального повара, который будет присылать блюда в кампус ежедневно;

— игрокам не будут запрещать покидать территорию кампуса, но лига предполагает, что игроки не будут никуда уезжать;

— если игрок покинет кампус, то ему придется пройти углубленное тестирование и двухнедельный карантин (пропущенные матчи вычтут из его зарплаты).

Этап 5 (22-29 июля):

— команды проведут по три выставочных матча против команд, которые разместились в той же гостинице;

— с 22 июля игрокам разрешено общаться с представителями команд, размещённых в других гостиницах.

Этап 6 (30 июля — 13 октября):

— команды проведут по 8 матчей, чтобы определить участников плей-офф и мини-турнир за восьмое место, если возникнет необходимость;

— после вылета команда незамедлительно покидает кампус НБА;

— оставшиеся команды могут зарезервировать до 17 номеров для гостей, номера оплачивают сами игроки;

— все гости должны предварительно пройти трёхдневный карантин в любом месте (дома или в гостинице);

— агенты не могут оказаться в числе гостей (если только не являются членом семьи игрока);

— гость, который покинул кампус, не сможет вернуться в него. 0