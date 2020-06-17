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    Стали известны детали рестарта сезона в НБА

    Баскетбол Коронавирус в спорте НБА
    The Athletic опубликовал план возобновления сезона-19/20. Предполагается, что официальные матчи пройдут между 30 июля и 13 октября в Диснейуорлде, Орландо.

    Стали известны детали рестарта сезона в НБА
    Стали известны детали рестарта сезона в НБА

    Те игроки НБА, которые не захотят участвовать в рестарте сезона, должны проинформировать клубы до 24 июня. За каждый пропущенный матч баскетболисты лишатся части зарплаты.

    Подготовка к возобновлению сезона будет состоять из 6 этапов:

    Первый этап (12-22 июня):

    — все игроки возвращаются в города базирования клубов

    — «Рэпторс» собираются в городе Неаполь, штат Флорида, и готовятся на арене университета Флоридского залива

    — допускаются только индивидуальные тренировки

    — игроки должны находиться дома и выходить только по исключительной надобности (например, для покупки продуктов)

    Второй этап (23-30 июня):

    — команды проводят обязательное тестирование на коронавирус

    Третий этап (1-11 июля):

    — обязательные индивидуальные тренировки;

    — тренеры могут присутствовать на индивидуальных занятиях;

    — групповые занятия запрещены, не более восьми игроков одновременно могут присутствовать в зале;

    Этап 4А (7-11 июля):

    — команды перемещаются в кампус «Диснейуорлда», в делегацию каждого клуба входят до 35 человек
    — все команды расселяются в трёх гостиницах;
    — по прибытии игроки и члены клуба находятся на изоляции и тестируются на коронавирус;
    — все в кампусе должны будут надевать маску, за исключением тренировок, любых физических активностей или приёма пищи;
    — некоторые работники кампуса не будут жить в закрытой зоне, но должны постоянно обследоваться на предмет симптомов коронавируса;
    — с 7 июля игроков будут тестировать на запрещённые вещества, кроме марихуаны, её употребление легализовано в штате Флорида.

    Этап 4В (11-21 июля):

    — старт командных тренировок;
    — игроки должны следовать рекомендациям: не плевать на площадке, не прочищать нос, не вытирать мяч о майку, не облизывать пальцы и не дотрагиваться без надобности до капы;
    — играм разрешён совместный досуг: пинг-понг, гольф, видео-игры, карты и т.д., но только с теми, кто проживает в их гостинице;
    — групповые завтраки, обеды и ужины проходят на открытом пространстве;
    — игрокам запрещено посещать номера коллег;
    — игрокам разрешается за свой счёт нанять персонального повара, который будет присылать блюда в кампус ежедневно;
    — игрокам не будут запрещать покидать территорию кампуса, но лига предполагает, что игроки не будут никуда уезжать;
    — если игрок покинет кампус, то ему придется пройти углубленное тестирование и двухнедельный карантин (пропущенные матчи вычтут из его зарплаты).

    Этап 5 (22-29 июля):

    — команды проведут по три выставочных матча против команд, которые разместились в той же гостинице;
    — с 22 июля игрокам разрешено общаться с представителями команд, размещённых в других гостиницах.

    Этап 6 (30 июля — 13 октября):

    — команды проведут по 8 матчей, чтобы определить участников плей-офф и мини-турнир за восьмое место, если возникнет необходимость;
    — после вылета команда незамедлительно покидает кампус НБА;
    — оставшиеся команды могут зарезервировать до 17 номеров для гостей, номера оплачивают сами игроки;
    — все гости должны предварительно пройти трёхдневный карантин в любом месте (дома или в гостинице);
    — агенты не могут оказаться в числе гостей (если только не являются членом семьи игрока);
    — гость, который покинул кампус, не сможет вернуться в него. 0

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