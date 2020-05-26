ФутболКоронавирусХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пеп ГвардиолаЛига чемпионов. Топ-10 тренеров в истории турнира
  • 21:26
    • Гол Киммиха принес «Баварии» победу над «Боруссией» в Дортмунде
  • 22:33
    • Кириленко: Людей раздражает, что врач зарабатывает 20 тыс. рублей, а спортсмен — 20 тыс. долларов
  • 18:48
    • «Сочи», «Ротор» и «Ростов» интересуются Жано
  • 18:11
    • Украинский минздрав разрешил возобновить УПЛ с 30 мая
  • 17:06
    • Азмун заявил о желании получить новый вызов
    Все новости спорта

    Кириленко: Людей раздражает, что врач зарабатывает 20 тыс. рублей, а спортсмен — 20 тыс. долларов

    Баскетбол НБА Лига ВТБ
    Глава Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко поделился мыслями от зарплатах в мире спорта, отметив, что людей других профессий может раздражать существенная разница в гонорарах.

  • 8000
    • Бонус x2 по промо: LIVESPORTЗабрать!

    «Думаю, ситуация с гонорарами спортсменов будет меняться, потому что следующий год будет иным. Рынок рождает предложения для игроков.

    Например, вы журналист, к вам приходит представитель журнала The Times и говорит: "Буду вам платить $ 1 млн".

    Какой нормальный человек откажется от такого предложения? Никакой. Тот же принцип работает в любых других сферах — от медицины до политики и так далее.

    Так и в спорте. Когда команда предлагает игроку контракт, он будет сравнивать его с другими поступающими предложениями.

    Если в этой команде спортсмен сможет зарабатывать больше, конечно, он будет рассматривать именно это предложение.

    Что касается отношения людей к большим гонорарам спортсменов в США и России, в США эта информация находится в открытых источниках, чего не скажешь о России.

    Может быть, нахождение подобной информации в закрытом доступе — это правильная тактика, ведь людей раздражает, когда врач или учитель зарабатывают 20 000 рублей, а спортсмен — 20 000 долларов.

    Безусловно, есть сильный диссонанс в обществе. Схожая ситуация происходит и в Америке.

    Но мы должны понимать, что роль спортсменов заключается не только в том, чтобы заниматься спортом, они представляют собой некий персонаж в рамках индустрии развлечений.

    Например, на игру того же Леброна Джеймса приходит 2000 зрителей. Кроме того, люди покупают видеотрансляции, кабельные трансляции, подписки, чтобы посмотреть игры. И так в каждом штате.

    В России же такая система не всегда имеет место, и, к сожалению, согласно статистике, 95% клубов терпят убытки. Поэтому некое несоответствие в заработках и тратах.

    В НБА большинство команд всё-таки зарабатывают деньги», — приводит слова Кириленко издание Forbes.ru. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Баскетбольный ЧМ. Борьба за золото и билеты в Токио
  • 31/08/2019 в 20:13
    •
  • Прогноз
  • «РБ Лейпциг» — «Герта»
  • 1.67
  • Завтра в 19:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Реабилитируется ли «Гладбах» за недавнее поражение?
  • «Вердер» — «Боруссия» М. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • «Байер» одержит очередную победу?
  • «Байер» — «Вольфсбург». Прогноз и ставки
  • 1.79
    •
  • Сможет ли «Герта» дать бой «РБ Лейпцигу»?
  • «РБ Лейпциг» — «Герта». Прогноз и ставки
  • 1.67
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 2500 рублей на первый депозит Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Левандовски и Хуммельс успели поиграть за оба клуба Футбол Почему дерби «Дортмунд» — «Бавария» столь принципиальноКак родился и укрепился «Классикер»? 05:020
  • 13:52
    • «Милан» рассказал о травме Ибрагимовича
  • 13:12
    • «Зенит» интересуется нападающим «Херенвена»
  • 10:46
    • В РФС обсудили ребрендинг организации и смену названий лиг
    Марио Балотелли Футбол Трансферный дайджест. 19-25 маяКуда переберется скандальный форвард, удержит ли «Бавария» канадского вундеркинда, кто претендует на защитника «Барселоны» и другие трансферные новости последних дней Вчера в 22:590
  • Экспресс дня

  • «РБ Лейпциг» будет иметь проблемы с «Гертой»?
  • 2.72
    •
  • 22:24
    • СМИ: НБА может организовать групповой турнир из 20 команд
  • 21:53
    • «Амьен» присоединился к апелляции по вопросу досрочного завершения сезона Лиги 1
  • 21:49
    • Лучший бомбардир «Шальке» выбыл из-за травмы до конца сезона
    Лионель Месси Футбол Горячий июнь. Нас ждет возвращение большого футболаРассказываем о всех возобновляющихся в ближайший месяц европейских футбольных лигах Вчера в 00:520
  • 21:21
    • Агент Мозякина: Был интерес со стороны других клубов, но мы решили продолжать карьеру в «Магнитке»
  • 21:00
    • Панарин об уходе из СКА: На одной чаше весов были деньги, на другой — НХЛ
  • 20:50
    • «Динамо» предлагает контракт Кузяеву
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.50
  • Прогноз на матч Ашхабад — Мерв
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Ческе-Будеевице — Слован Либерец
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Герта
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.61
  • Прогноз на матч Бохум — Хольштайн
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Ганновер — Карлсруэ
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.54
  • Прогноз на матч Санкт-Паули — Хайденхайм
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч НСИ Рунавик — ИФ Фуглафьердур
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  1.57
  • Прогноз на матч Уйпешт — Ференцварош
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Спарта — Виктория Пльзень
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Кельн
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  2.72
  • Экспресс дня 27 мая
  • Завтра в 21:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Фортуна — Шальке
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •