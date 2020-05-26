Кириленко: Людей раздражает, что врач зарабатывает 20 тыс. рублей, а спортсмен — 20 тыс. долларов

Глава Российской федерации баскетболаподелился мыслями от зарплатах в мире спорта, отметив, что людей других профессий может раздражать существенная разница в гонорарах.

«Думаю, ситуация с гонорарами спортсменов будет меняться, потому что следующий год будет иным. Рынок рождает предложения для игроков.

Например, вы журналист, к вам приходит представитель журнала The Times и говорит: "Буду вам платить $ 1 млн".

Какой нормальный человек откажется от такого предложения? Никакой. Тот же принцип работает в любых других сферах — от медицины до политики и так далее.

Так и в спорте. Когда команда предлагает игроку контракт, он будет сравнивать его с другими поступающими предложениями.

Если в этой команде спортсмен сможет зарабатывать больше, конечно, он будет рассматривать именно это предложение.

Что касается отношения людей к большим гонорарам спортсменов в США и России, в США эта информация находится в открытых источниках, чего не скажешь о России.

Может быть, нахождение подобной информации в закрытом доступе — это правильная тактика, ведь людей раздражает, когда врач или учитель зарабатывают 20 000 рублей, а спортсмен — 20 000 долларов.

Безусловно, есть сильный диссонанс в обществе. Схожая ситуация происходит и в Америке.

Но мы должны понимать, что роль спортсменов заключается не только в том, чтобы заниматься спортом, они представляют собой некий персонаж в рамках индустрии развлечений.

Например, на игру того же Леброна Джеймса приходит 2000 зрителей. Кроме того, люди покупают видеотрансляции, кабельные трансляции, подписки, чтобы посмотреть игры. И так в каждом штате.

В России же такая система не всегда имеет место, и, к сожалению, согласно статистике, 95% клубов терпят убытки. Поэтому некое несоответствие в заработках и тратах.

В НБА большинство команд всё-таки зарабатывают деньги», — приводит слова Кириленко издание Forbes.ru. 0