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    Капитан «Нижнего Новгорода» переболел коронавирусом

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    Пресс-служба БК «Нижний Новгород» сообщает о том, что капитан команды Евгений Бабурин перенес заражение коронавируса.

    Евгений Бабурин
    Евгений Бабурин

    «На протяжении двух месяцев я находился на самоизоляции за городом вместе со своей семьей. В начале мая мы узнали, что у родственников жены обнаружили коронавирус.

    Поскольку мы контактировали с ними, нам тоже пришлось сдать тесты, у жены и сына они оказались отрицательными, а у меня положительными, хотя никаких симптомов болезни не было.

    Десять дней я лечился дома и постоянно находился под контролем врачей, чувствовал себя при этом нормально. На прошлой неделе дважды пересдал тесты, и оба показали отрицательный результат.

    За все это время ни с кем из клуба я не контактировал, продолжаю сидеть дома, хотя уже считаюсь здоровым», — рассказал 32-летний атакующий защитник клубной пресс-службе.

    Бабурин вернулся в «Нижний Новгород» в 2018 году после двух сезонов, проведенных в «Локомотиве-Кубань». Ранее Евгений выступал за нижегородскую команду с 2012 по 2016 годы. 0

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