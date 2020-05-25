Капитан «Нижнего Новгорода» переболел коронавирусом

Пресс-службасообщает о том, что капитан командыперенес заражение коронавируса.

«На протяжении двух месяцев я находился на самоизоляции за городом вместе со своей семьей. В начале мая мы узнали, что у родственников жены обнаружили коронавирус.

Поскольку мы контактировали с ними, нам тоже пришлось сдать тесты, у жены и сына они оказались отрицательными, а у меня положительными, хотя никаких симптомов болезни не было.

Десять дней я лечился дома и постоянно находился под контролем врачей, чувствовал себя при этом нормально. На прошлой неделе дважды пересдал тесты, и оба показали отрицательный результат.

За все это время ни с кем из клуба я не контактировал, продолжаю сидеть дома, хотя уже считаюсь здоровым», — рассказал 32-летний атакующий защитник клубной пресс-службе.

Бабурин вернулся в «Нижний Новгород» в 2018 году после двух сезонов, проведенных в «Локомотиве-Кубань». Ранее Евгений выступал за нижегородскую команду с 2012 по 2016 годы. 0