Ватутин: Возобновление сезона Евролиги? Играть без зрителей смешно

Президент ЦСКАвысказался по поводу возможного возобновления игр в Евролиге без зрителей.

«Где доходная часть? Играть без зрителей смешно, а ведь на билетах клубы получают значительную часть бюджетов.

Это в Америке спорт имеет реальный доход от ТВ-трансляций, и я понимаю Дональда Трампа, который призывает начать матчи без зрителей, ведь эти игры запустят маховик индустрии в целом.

У нас рейтинги спорта низки, сейчас это вообще не бизнес-история, у нас один перелет команды на игру обходится клубу в три раза дороже, чем гонорар за победу», — сказал Ватутин РБК.

Также президент армейского клуба предположил, что бюджеты команд сократятся примерно на 30% из-за ситуации с коронавирусом.

«При таком падении доходной части сложно ожидать чего-то хорошего. Осторожно предположу, что сокращение бюджетов составит около 30%.

С другой стороны, надеюсь, что нынешний кризис, как и предыдущий, понизит стоимость игроков.

При всем уважении к звездам европейского баскетбола, их зарплаты были обусловлены не доходами клубов и лиг, как в НБА, а своеобразной гонкой вооружений, соревнованием амбиций владельцев», — отметил Ватутин. 0