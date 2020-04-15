«Автодор» покинули все легионеры

Руководствопрекратило сотрудничество со всеми легионерами. Об этом рассказал «Известиям» президент саратовского клуба

«Все легионеры покинули команду, со всеми мы расстались по-хорошему. К сожалению, никто, кроме Маркела Старкса, не оправдал наших ожиданий. У многих был солидный опыт, и, как мне казалось, они подходили под наш скоростной стиль игры, но в этом сезоне наши результаты были довольно слабые.

Маркел теперь мечтает перейти в топ-клуб. Хочу пожелать ему только удачи, но если у него не получится трудоустроиться, мы готовы вновь поработать с ним в следующем сезоне.

По главному тренеру Кайрису пока ничего не могу сказать, поживем — увидим. Сейчас такая ситуация в стране и в мире, что многим не до спорта. До середины мая о чем-то говорить вообще нет смысла», — сказал Родионов.

В Единой лиге — 2019/20 цвета «Автодора» защищали сразу 11 легионеров. На момент досрочного завершения регулярного чемпионата из-за пандемии коронавируса в заявке значилось шесть иностранцев.

В 18 матчах Лиги ВТБ волжане добыли лишь пять побед и на момент завершения сезона находились на последнем месте в турнирной таблице. 0