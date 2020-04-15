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    «Автодор» покинули все легионеры

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    Руководство «Автодора» прекратило сотрудничество со всеми легионерами. Об этом рассказал «Известиям» президент саратовского клуба Владимир Родионов.

    «Автодор» покинули все легионеры
    «Автодор» покинули все легионеры

    «Все легионеры покинули команду, со всеми мы расстались по-хорошему. К сожалению, никто, кроме Маркела Старкса, не оправдал наших ожиданий. У многих был солидный опыт, и, как мне казалось, они подходили под наш скоростной стиль игры, но в этом сезоне наши результаты были довольно слабые.

    Маркел теперь мечтает перейти в топ-клуб. Хочу пожелать ему только удачи, но если у него не получится трудоустроиться, мы готовы вновь поработать с ним в следующем сезоне.

    По главному тренеру Кайрису пока ничего не могу сказать, поживем — увидим. Сейчас такая ситуация в стране и в мире, что многим не до спорта. До середины мая о чем-то говорить вообще нет смысла», — сказал Родионов.

    В Единой лиге — 2019/20 цвета «Автодора» защищали сразу 11 легионеров. На момент досрочного завершения регулярного чемпионата из-за пандемии коронавируса в заявке значилось шесть иностранцев.

    В 18 матчах Лиги ВТБ волжане добыли лишь пять побед и на момент завершения сезона находились на последнем месте в турнирной таблице. 0

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