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    Леброн Джеймс: Если сезон возобновится, нельзя сразу переходить к плей-офф

    Баскетбол Лос-Анджелес Лейкерс НБА
    Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс категорически против того, чтобы перейти сразу к плей-офф, если лига примет решение возобновить сезон.

    Леброн Джеймс
    Леброн Джеймс

    Напомним, что НБА приостановила сезон в связи с пандемией коронавируса.

    «Чего точно нельзя делать, так это переходить сразу к плей-офф.

    Потому что это дискредитирует более 60 матчей, в которых парни боролись за место в плей-офф», — передает слова Леброна ESPN.com.

    Он также был разочарован мыслью о варианте возобновления чемпионата, при котором, временно, будет вынужден играть без присутствия фанатов.

    «Что это вообще такое — "спорт без фанатов"? Там нет страсти, нет слез и радости, нет обмена эмоциями.

    Это касается и конкурентной стороны игроков — да, вы играете против противника перед вами, но вы действительно хотите надрать задницу и фанатам.

    Поэтому, я был бы рад вернуться на площадку, скрывать не будут. Но с тем же успехом можно делать это на тренировках.

    Давайте просто пойдем на тренировочную площадку, вытащим камеру, просто потренируемся и транслируем все в прямом эфире ...

    Я просто не знаю, как мы можем представить спортивное событие без фанатов. Просто, это странная динамика», — сказал он. 0

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