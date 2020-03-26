Леброн Джеймс: Если сезон возобновится, нельзя сразу переходить к плей-офф

Напомним, что НБА приостановила сезон в связи с пандемией коронавируса.
«Чего точно нельзя делать, так это переходить сразу к плей-офф.
Потому что это дискредитирует более 60 матчей, в которых парни боролись за место в плей-офф», — передает слова Леброна ESPN.com.
Он также был разочарован мыслью о варианте возобновления чемпионата, при котором, временно, будет вынужден играть без присутствия фанатов.
«Что это вообще такое — "спорт без фанатов"? Там нет страсти, нет слез и радости, нет обмена эмоциями.
Это касается и конкурентной стороны игроков — да, вы играете против противника перед вами, но вы действительно хотите надрать задницу и фанатам.
Поэтому, я был бы рад вернуться на площадку, скрывать не будут. Но с тем же успехом можно делать это на тренировках.
Давайте просто пойдем на тренировочную площадку, вытащим камеру, просто потренируемся и транслируем все в прямом эфире ...
Я просто не знаю, как мы можем представить спортивное событие без фанатов. Просто, это странная динамика», — сказал он. 0