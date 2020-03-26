БК ЦСКА отменил тренировки и отпустил игроков с базы

Баскетбольныйбольше не проводит тренировки после досрочного завершения первенства Единой лиги ВТБ.

Игрокам с завтрашнего дня не нужно находиться на базе клуба.

«Мы проанализровали последнюю информацию от властей, руководства Евролиги и Единой лиги ВТБ и решили не продолжать регулярные тренировки.

Клуб сделает все возможное, чтобы предоставить возможность поддерживать форму тем, кто остается в Москве. Уверен, что игроки поддержат хорошую форму, где бы они ни были, на случай продолжения выступлений.

Мы надеемся на лучшее, но сейчас других вариантов нет. Мы обязательно вернемся: как пел Андрей Миронов, расставание не для нас», — приводит пресс-служба ЦСКА слова генерального директора ЦСКА Андрея Ватутина. 0