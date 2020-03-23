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    «Химки» отпустили легионеров в США

    Баскетбол ХимкиКоронавирус в спорте
    Баскетбольный клуб «Химки» отпустил своих американских игроков домой в США, чтобы они могли пережидать приостановку сезона вместе с семьями.

    Энтони Гилл
    Энтони Гилл

    Единая лига ВТБ и Евролига приостановили сезона на неопределенный срок из-за распространения коронавируса в Европе.

    «В связи с последним заявлением Госдепа США американские легионеры нашей команды обратились к руководству клуба с просьбой на время паузы в чемпионате вернуться домой.

    Поскольку своим приоритетом наш клуб считает здоровье игроков, тренеров, их семей и всех сотрудников, баскетболистам было дано разрешение покинуть расположение команды.

    Когда будет объявлено официально о возобновлении сезона, игроки незамедлительно вернутся в Химки», — гласит заявление на сайте клуба.

    Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В мире зафиксировано уже более 332 тысяч случаев заражения в 189 странах, около 14,5 тысячи человек скончались. 0

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