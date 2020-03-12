«Даллас» обыграл «Денвер», «Атланта» в овертайме уступила «Нью-Йорку»

В матче регулярного чемпионата НБАна своем паркете обыгралсо счетом 113:97 (33:29, 24:21, 27:35, 29:12).

Самым результативным игроком матча стал центровой «Маверикс» Бобан Марьянович, оформивший дабл-дабл из 31 очка и 17 подборов. Лука Дончич набрал 28 очков. У «Наггетс» самы результативным стал Джамал Мюррэй — 25 очков.

В других матчах дня «Филадельфия» одолела «Детройт» — 124:106, «Майами» проиграл «Шарлотт» (98:109), а «Атланта» в овертайме уступила «Нью-Йорку» (131:136).

Напомним, что руководство Национальной баскетбольной ассоциации решило приостановить регулярный чемпионат из-за коронавируса на неопределенный срок. 0