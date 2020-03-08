«Сакраменто» разобрался с «Портлендом», трипл-дабл Хардена не спас «Хьюстон»

потерпел домашнее поражение от— 111:123 (24:40, 30:37, 26:23, 31:23).

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В составе победителей самым результативным стал Богдан Богданович — 27 очков. 22 очка набрал Бадди Хилд, 20 — Харрисон Барнс.

У хозяев лучшими снайперами стали два игрока — Хассан Уайтсайд и Си Джей Макколлум — по 19 очков. Уайтсайд также сделал 11 подборов и оформил дабл-дабл.

«Сакраменто» занимает девятое место на Западе. «Портленд» на десятой позиции.

Обзор матча

В другом поединке дня «Шарлотт» справился с «Хьюстоном» — 108:99 (30:17, 27:26, 25:33, 26:23).

Лучшую результативность в матче продемонстрировал 30-летний атакующий защитник «Хьюстона» Джеймс Харден, оформивший трипл-дабл. В его коллекции 30 очков, 10 подборов и 14 передач.

Самый значительный вклад в победу «Шарлотт» внес американский защитник Терри Розир, набравший 24 очка и совершивший 3 подбора и 6 передач.

«Шарлотт Хорнетс» занимает десятое место в Восточной конференции. «Хьюстон» — пятый на Западе.

Обзор матча

Другие результаты:

«Детройт» — «Юта» — 105:111 (17:28, 22:27, 34:24, 32:32)

«Кливленд» — «Денвер» — 104:102 (23:33, 35:28, 27:22, 19:19)

«Мемфис» — «Атланта» — 118:101 (38:18, 28:27, 27:33, 25:23)

«Голден Стэйт» — «Филадельфия» — 118:114 (21:26, 34:31, 27:33, 36:24) 0